Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья. Правила поведения при встрече с опасным хищником опубликовало Минприроды края.

Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье

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