Общество
REGNUMНеурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье
Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья. Правила поведения при встрече с опасным хищником опубликовало Минприроды края.
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Армия и оружие
Украинские силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
ФАН 24 октября в 03:31
Происшествия
Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.
Вести.Ru 11:13
Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Украина.ру 06:44
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
RT на русском 22:44
Футбол
«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ
РИА Новости вчера в 18:07
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия 22:15
Политика
Трамп опубликовал загадочный твит
Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания.
РЕН ТВ 21:57
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Финансы
Банк России снова снизил ключевую ставку
Руководство регулятора понизило ставку еще на 0,5 процентного пункта и теперь ее размер составляет 6,5% годовых.
Капитал страны вчера в 07:50
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 13:18
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Технологии
Сотовые операторы от SMS-сообщений откажутся
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в США четыре крупнейших сотовых оператора решили заменить привычные СМС на новый стандарт.
Уфимские Заметки 01:21
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09
Игры
Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2
Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Gmbox.ru вчера в 03:42
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Экономика
Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК вчера в 16:00
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38
Армия и оружие
Американцы в шоке от провала в Сирии: «Трамп продал нас русским!»
С пеной у рта Дойч доказывал, что Трамп, оказывается, продаёт интересы Штатов, потому как должен Путину.
Rusvesna.su 22:00
Общество
Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни
Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.
Агентство Телеграф 11:24
Наука
Жировые отложения в легких связаны с избыточным весом и ожирением
Medical Insider вчера в 11:23
Экономика
Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году.
REGNUM 21:55