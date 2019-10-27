Общество

REGNUMREGNUMНеурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье

Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья. Правила поведения при встрече с опасным хищником опубликовало Минприроды края.
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