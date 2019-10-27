Общество
REGNUMНеурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье
Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья. Правила поведения при встрече с опасным хищником опубликовало Минприроды края.
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Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Шоу-бизнес
Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 14:50
Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Украина.ру вчера в 06:44
Армия и оружие
После побега из лагеря в Сирии пропали 50 россиянок с детьми
Snob.ru вчера в 04:33
Политика
«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту
РБК вчера в 21:44
Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
РИА Новости вчера в 11:22
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву после заключения в американской тюрьме
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет с освобожденной из американской тюрьмы Марией Бутиной.
Российская газета вчера в 05:41
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
В субботу, 26 октября, петербургский СКА уступил ярославскому «Локомотиву» в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Петербургский дневник вчера в 14:03
Происшествия
В ДТП под Челябинском погибли четыре человека
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС вчера в 22:54
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 25 октября в 05:32
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы вчера в 03:00
Единоборства
Чисора техническим нокаутом победил Прайса
Sportbox.RU вчера в 18:40
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Авто
Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70
Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.
Автоновости дня вчера в 08:05
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.
Газета.Ru 00:30
Политика
Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США.
Известия вчера в 23:53
Происшествия
Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.
Вести.Ru вчера в 11:13
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек
Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
REGNUM вчера в 01:41
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Армия и оружие
Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака
Газета.Ru вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Откровенное фото выложила и удалила дочь Веры Брежневой
Накануне в сети появился очередной откровенный снимок с дочерью Веры Брежневой, но затем девушка удалила фотографию.
Gazeta.SPb вчера в 15:04
Технологии
В США создали камеру размером с песчинку
Профиль 25 октября в 03:53
Политика
Трамп выступит с экстренным обращением к нации
Президент США Дональд Трамп запланировал экстренное обращение к нации. Об этом сообщает телеканал CNBS.
Газета.Ru вчера в 23:14
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Авто
В России снизилось число автодилеров
В России по итогам октября этого года сократилось количество автодилерских центров. Отмечается, что показатель снизился до 3 323 единиц.
UfacityNews.ru 24 октября в 00:54