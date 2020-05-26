Экономика
Lenta.ruНевероятные поставки России в Белоруссию объяснили
Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных. Об этом заявил представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России, передает РИА Новости.
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Белоруссия в сотни раз увеличила закупки российского зерна и масличных, экспорт которых запрещен
Национальное Аграрное Агентство02:51
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Происшествия
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
RT на русском 09:30
Кино
Дэвид Вашингтон удивился подсказкам в трейлере «Довода»
21 мая был официально представлен первый трейлер предстоящей громкой премьеры – нового триллера режиссера Кристофера Нолана «Довод».
Актуальные Новости 01:30
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Общество
Уровень сахара снижают некоторые травы
Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в переброске авиации в Ливию
В документе отмечается, что российские военные самолеты, вероятно, оказывали поддержку «ЧВК Вагнера», воюющей (по данным властей Ливии и США) на стороне Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 09:42
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Происшествия
В Ленобласти самолет с горящим двигателем совершил аварийную посадку
Российская газета 09:37
Здоровье
В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались 5 человек
В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались еще 5 человек.
Регион 64 05:13
Экономика
Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Происшествия
В Петербурге с исторического здания обрушились четыре балкона
Российская газета 05:33
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
В Москве возле здания МВД был задержан журналист "Новой газеты" Илья Азар, который участвовал в одиночном пикете в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Московский Комсомолец 10:24
Футбол
Гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба
RT на русском 09:25
Общество
Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился
Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
Общество
Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США
Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
ФАН вчера в 05:58
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Армия и оружие
Пролет истребителей Венесуэлы над иранским танкером сняли на видео
Российская газета 03:53
Политика
Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
Коммерсантъ 09:31
Политика
Озвучены правила дистанционного голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком организует электронное голосование по поправкам в Конституцию в нескольких российских регионах, об этом глава ЦИК Элла Памфилова рассказала в интервью "Российской газете".
ТВ Центр 24 мая в 12:23
Происшествия
Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы
Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем троим предполагаемым участникам перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:08
Общество
Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Здоровье
Фельдшер скорой помощи пожаловался губернатору на маленькую доплату за работу с COVID-19
Губернатор Евгений Куйвашев продолжает общаться с подписчиками в Instagram. В очередном посте он ответил на десять вопросов.
Екатеринбург Онлайн 10:14
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39