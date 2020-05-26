Экономика
Lenta.ruНевероятные поставки России в Белоруссию объяснили
Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных. Об этом заявил представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России, передает РИА Новости.
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Белоруссия в сотни раз увеличила закупки российского зерна и масличных, экспорт которых запрещен
Национальное Аграрное Агентство02:51
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Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Общество
Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020
Рособрнадзор опубликовал уточненный план проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, пишет «Российская газета».
Общественное телевидение России вчера в 13:36
Происшествия
Слово «афроамериканец» изменило жизнь женщины из Нью-Йорка
На видеозаписи слышно, как мужчина просит не приближаться к нему с собакой, женщина просит его не снимать ее на видео, а затем звонит в полицию и говорит: «Тут мужчина, афроамериканец, он записывает меня на видео и угрожает мне и моей собаке».
REGNUM 07:31
Политика
США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 12:57
Политика
США построили на Украине восемь биолабораторий
США создали на территории Украины восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции, для предотвращения создания биологического оружия, следует из официального ответа украинского минздрава журналистам.
Взгляд.ру 05:10
Энергетика
«Газпром» и Грузия договорились о цене на газ
В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались.
Известия 14:07
Здоровье
В Минздраве рассказали о росте смертности трудоспособного населения
В 2019 году умерло 36 584 человека трудоспособного возраста. В Минздраве рассказали о росте смертности трудоспособного населения.
Piter.tv 09:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала рождение своей дочери Тильды в новом клипе
Светлана Лобода выпустила в свет новый видеоклип "Мой".
ИА InterMedia 09:05
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Общество
Снимать ограничения для внутреннего туризма в РФ начнут с 1 июня
Правительство России планирует с 1 июня текущего года системно и аккуратно начать снимать ограничительные меры для внутреннего туризма.
Smolnarod.ru 06:50
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
Владельцу крымского парка львов «Тайган» продлили домашний арест
Белогорск, Крым, 26 мая 2020, 17:14 — REGNUM Белогорский районный суд Крыма до 3 августа продлил владельцу парка львов «Тайган» Олегу Зубкову меру пресечения, включающую запрет выходить из дома.
REGNUM 10:14
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
Экс-глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращение его полномочий на посту, следует из картотеки дела.
РИА Новости 16:35
Космос
Астрономы открыли новый класс космических взрывов
Началось все с того, что в июне 2018 года астрономы увидели весьма странный космический взрыв, который чем-то был похож на взрыв сверхновой массивной звезды, а чем-то — на гамма-всплеск, но все же отличался от каждого из них — прежде всего яркостью и периодичностью ее изменения.
РИА Новости 14:55
Здоровье
Москвичка попала в больницу и получила восемь штрафов за нарушение самоизоляции
Беременная москвичка Елена получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в столице, пока лежала в больнице на сохранении.
Мослента 11:30
Футбол
Хавбек «Урала» ведёт переговоры с «Фулхэмом»
Камерунский полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль рассказал о переговорах с «Фулхэмом».
Чемпионат 10:51
Общество
Кадыров призвал медиков и силовиков забыть об отпуске и отдыхе
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал медиков и силовиков, а также всех остальных задействованных в борьбе с коронавирусом служащих забыть об отпуске.
Lenta.ru 17:44
Здоровье
В Краснодарском крае выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
По данным на 25 мая, в Краснодарском крае выявили еще 90 зараженных коронавирусной инфекцией. Возраст заболевших - от 3 до 85 лет.
Ясно вчера в 03:38
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков.
Ведомости 11:24
Общество
Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
АБН 14:26
Экономика
Ломбарды изолировали от денег
Банк России отправил заемщиков на каникулы ЦБ рекомендовал ломбардам не взимать пени и штрафы и не начислять проценты, если они не могут обеспечить в срок погашение займа со своей стороны.
Коммерсантъ 18:13
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Политика
Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге
Президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о жестких мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга.
РИА Новости 17:21