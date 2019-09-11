Модель Джорджина Родригес, невеста нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала видео в «Инстаграме». На нём дети футболиста наблюдают за игрой отца в матче отборочного турнира Евро-2020 с Литвой (5:1).

Невеста Роналду показала, как дети футболиста празднуют его голы

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Гаджеты Цены на новые iPhone рассекретили перед презентацией Apple Сегодня в 20:00 по московскому времени начнётся презентация Apple. Но в сети уже знают, сколько будут стоить новые iPhone.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Политика Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.

Политика НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.

Происшествия В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.

Политика Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.

Политика Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Происшествия В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

Общество Медведев объяснил суть перехода на четырёхдневную рабочую неделю Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе передачи «Диалог» на канале «Россия24» прокомментировал дискуссию по поводу возможности введение в России четырёхдневной рабочей недели.

Политика Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Космос Робота «Федора» больше не отправят в космос Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.

Политика Песков назвал недопустимыми санкции США против сотрудников СК Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении российских силовиков абсолютно недопустимы.

Политика Глава МВД Эстонии ищет возможность лишить безвиза украинцев Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в эту прибалтийскую страну.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Происшествия В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.