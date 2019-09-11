Футбол
Евро-футбол.руНевеста Роналду показала, как дети футболиста празднуют его голы
Модель Джорджина Родригес, невеста нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала видео в «Инстаграме». На нём дети футболиста наблюдают за игрой отца в матче отборочного турнира Евро-2020 с Литвой (5:1).
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Здоровье
Уставшим людям запретили употреблять кофеин и впадать в легкую дрему
Уставшему человеку, по словам специалистов, не следует употреблять напитки с кофеином.
ФедералПресс 04:10
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Гаджеты
Цены на новые iPhone рассекретили перед презентацией Apple
Сегодня в 20:00 по московскому времени начнётся презентация Apple. Но в сети уже знают, сколько будут стоить новые iPhone.
Ferra вчера в 06:09
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Политика
НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Футбол
Арда Туран приговорен к условному сроку за драку
РИА Новости 07:55
Происшествия
В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого
Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.
РБК 07:31
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей
Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 04:30
Общество
Медведев объяснил суть перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе передачи «Диалог» на канале «Россия24» прокомментировал дискуссию по поводу возможности введение в России четырёхдневной рабочей недели.
Свободная Пресса 07:44
Политика
Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Политика
Песков назвал недопустимыми санкции США против сотрудников СК
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении российских силовиков абсолютно недопустимы.
RT на русском 06:00
Политика
Глава МВД Эстонии ищет возможность лишить безвиза украинцев
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в эту прибалтийскую страну.
RT на русском 06:59
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
РИА Новости 07:13
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42