Футбол

РИА НовостиРИА НовостиНевеста Роналду показала, как дети португальца празднуют его голы

На своей странице в Instagram невеста португальца опубликовала видео, на котором дети Роналду смотрят матч Литва - Португалия и радуются голам, забитых их отцом.
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«По голу на каждого ребенка». Девушка Роналду показала, как дети радуются его покеру

Спорт-Экспресс03:42

Девушка Роналду выложила видео, где его дети радуются покеру футболиста за сборную Португалии

Матч ТВ04:40

Невеста Роналду показала, как дети Криштиану празднуют его голы

Чемпионат06:01

Невеста Роналду показала, как дети португальца празднуют его голы

РИА Новости05:17

Девушка Роналду выложила видео, где его дети радуются покеру футболиста за сборную Португалии

Sportbox.RU04:40

Дети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы

Вести.Ru06:44

«По одному на каждого ребенка». Девушка Роналду показала, как дети радуются покеру Криштиану. Видео

Bookmaker-ratings.ru05:11
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На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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