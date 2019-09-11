На своей странице в Instagram невеста португальца опубликовала видео, на котором дети Роналду смотрят матч Литва - Португалия и радуются голам, забитых их отцом.

Невеста Роналду показала, как дети португальца празднуют его голы

Происшествия На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.

Общество Медведев высказался о короткой рабочей неделе Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».

Шоу-бизнес Раскрыт список гостей на свадьбе Ксении Собчак Предстоящая свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова соберет около 300 гостей.

Армия и оружие Индия купила французские истребители Rafale вместо российских Су-30 Несмотря на достаточно высокую стоимость французских истребителей Rafale, Индия всё же решила приобрести эти боевые самолёты вместо российских Су-30МКИ, при этом, на покупку французских самолётов ВВС Индии потратили колоссальные средства, хотя по доводам всё тех же западных аналитиков, истребители Rafale не имеют какого-либо преимущества над российскими Су-30МКИ.

Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Общество Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.

Политика Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ В Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, на которой журналист Юрий Дудь выступил с речью о полицейском произволе.

Наука У Tesla появится батарея с ресурсом 1,6 миллиона километров «Гуру батареи Tesla» и профессор физики из Галифакса Джефф Дан заявил журналистам, что новый аккумулятор прослужит миллион миль (1,6 миллиона километров).

Политика Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.

Футбол Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Авто Опубликовано первое изображение нового седана Jaguar XJ Первой моделью на платформе MLA, как раз, станет седан Jaguar XJ нового поколения, который поступит в продажу в 2020 году.

Происшествия Альберт Разин умер после самосожжения у Госсовета Удмуртии Социолог, экс-глава Института человека Удмуртского государственного университета Альберт Разин умер после самосожжения, которое он совершил у здания Госсовета республики утром 10 сентября.

Политика Медведев: правительство готовит новый прогноз развития России Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны.

Путешествия Петербург рассчитывает на рост турпотока в полтора раза после введения электронных виз С 1 января 2021 иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Гаджеты Твердотельные накопители Patriot Viper VP4100 оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x4 Компания Patriot Memory сообщила о выпуске твердотельных накопителей Viper VP4100, которые оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x4.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Политика В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков Ранее госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников следственного отдела по Сургуту СУСК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Владимира Ермолаева и Степана Ткача.

Политика Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

Политика Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика CNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку лидером страны Дональдом Трампом 10 сентября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.