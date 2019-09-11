Футбол
РИА НовостиНевеста Роналду показала, как дети португальца празднуют его голы
На своей странице в Instagram невеста португальца опубликовала видео, на котором дети Роналду смотрят матч Литва - Португалия и радуются голам, забитых их отцом.
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«По одному на каждого ребенка». Девушка Роналду показала, как дети радуются покеру Криштиану. Видео
Bookmaker-ratings.ru05:11
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Происшествия
На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны
Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
РИА Новости 06:31
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Шоу-бизнес
Раскрыт список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Предстоящая свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова соберет около 300 гостей.
VSE42.RU 05:43
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Армия и оружие
Индия купила французские истребители Rafale вместо российских Су-30
Несмотря на достаточно высокую стоимость французских истребителей Rafale, Индия всё же решила приобрести эти боевые самолёты вместо российских Су-30МКИ, при этом, на покупку французских самолётов ВВС Индии потратили колоссальные средства, хотя по доводам всё тех же западных аналитиков, истребители Rafale не имеют какого-либо преимущества над российскими Су-30МКИ.
Avia.pro 05:38
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Интернет
Баг в Instagram позволяет смотреть закрытые посты и сториз
Planet Today 02:31
Общество
Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 06:31
Политика
Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ
В Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, на которой журналист Юрий Дудь выступил с речью о полицейском произволе.
РБК 05:53
Наука
У Tesla появится батарея с ресурсом 1,6 миллиона километров
«Гуру батареи Tesla» и профессор физики из Галифакса Джефф Дан заявил журналистам, что новый аккумулятор прослужит миллион миль (1,6 миллиона километров).
Motor вчера в 10:52
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
Футбол
Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы
Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.
RT на русском 06:42
Авто
Опубликовано первое изображение нового седана Jaguar XJ
Первой моделью на платформе MLA, как раз, станет седан Jaguar XJ нового поколения, который поступит в продажу в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 08:53
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru 09 сентября в 16:31
Происшествия
Альберт Разин умер после самосожжения у Госсовета Удмуртии
Социолог, экс-глава Института человека Удмуртского государственного университета Альберт Разин умер после самосожжения, которое он совершил у здания Госсовета республики утром 10 сентября.
Культуромания вчера в 10:15
Политика
Медведев: правительство готовит новый прогноз развития России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны.
Будущее России. Национальные проекты 05:28
Путешествия
Петербург рассчитывает на рост турпотока в полтора раза после введения электронных виз
С 1 января 2021 иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.
Интерфакс 04:50
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Гаджеты
Твердотельные накопители Patriot Viper VP4100 оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x4
Компания Patriot Memory сообщила о выпуске твердотельных накопителей Viper VP4100, которые оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x4.
iXBT.com 02:31
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Здоровье
Медики дали рекомендации страдающим от аллергии на куриные яйца
Медики дали рекомендации людям, страдающим от аллергии на куриные яйца.
Актуальные Новости 06:46
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков
Ранее госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников следственного отдела по Сургуту СУСК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Владимира Ермолаева и Степана Ткача.
РИА Новости 05:47
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
CNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону
Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку лидером страны Дональдом Трампом 10 сентября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
RT на русском вчера в 21:51
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30