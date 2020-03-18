Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportНевесту Роналду обвинили в нарушении карантина

Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, однако, после похода в магазин многие болельщики считают, что модель подвергает риску здоровье 35-летнего футболиста. Добавим, что в текущем сезоне Роналду провел во всех турнирах 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре голевых паса.
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Невесту Роналду раскритиковали в соцсетях за шоппинг во время карантина в Португалии

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Невеста Роналду нарушила карантин

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Матч ТВ16:12

Девушка Роналду нарушила карантин, отправившись на шопинг. Ее обвинили в несерьезном отношении к здоровью Криштиану

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Газета.Ru13:56

Девушка Роналду нарушила карантин, её обвинили в халатном отношении к здоровью Криштиану

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Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию.
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Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл подключился к борьбе против распространения коронавируса.
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В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
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За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
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