Коронавирус
ProstoProSportНевесту Роналду обвинили в нарушении карантина
Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, однако, после похода в магазин многие болельщики считают, что модель подвергает риску здоровье 35-летнего футболиста. Добавим, что в текущем сезоне Роналду провел во всех турнирах 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре голевых паса.
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
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Путин удивился росту цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал увеличение стоимости бензина, пишет РИА "Новости".
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Кора головного мозга сформировалась на 300 миллионов лет раньше
Финансы
Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
«Аэрофлот» сократит полеты в США
"С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.
Политика
Путин назначил день голосования по поправкам в Конституцию
Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Футбол
Невилл предоставил свою гостиницу для размещения больных коронавирусом
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл подключился к борьбе против распространения коронавируса.
Здоровье
В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Шоу-бизнес
Аманда Байнс впервые станет мамой
Адвокат Байнс заявил прессе, что Аманда не публиковала эти снимки — он также попросил фанатов уважать личную жизнь актрисы.
Общество
Благодаря коронавирусу вода в каналах Венеции стала чище
Вспышка пневмонии COVID-19 в итальянской Венеции привела к улучшению состояния города: вода в каналах стала более прозрачной.
Общество
США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира
США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
Шоу-бизнес
Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной
На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.
Гаджеты
Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой
Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Армия и оружие
Боевики развернули над перекрытой трассой М4 под Серакибом чёрный флаг «Джебхат ан-Нусры»
Экономика
До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса
Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
Общество
Названо число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Технологии
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Хоккей
«Ак Барс» уведомил КХЛ о снятии с Кубка Гагарина
"Ак Барс" отказался от участия во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает "Бизнес ONLINE".
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Финансы
Российские банки начали закрывать прием вкладов в долларах
Российские банки начали закрывать прием вкладов в долларах. 18 марта об этом объявил Райффайзенбанк.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о худшем месяце в своей жизни
Супруга рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя Денис Вайнштейн) Оксана Самойлова рассказала подписчикам о худшем месяце в своей жизни.