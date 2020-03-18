Коронавирус
ProstoProSportНевесту Роналду обвинили в нарушении карантина
Джиорджина Родригес, модель и невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, оказалась под шквалом критики за поход в магазин, о чем сообщает El Desmarque.
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Невеста Роналду нарушила карантин. Её обвинили в халатном отношении к здоровью Криштиану
Чемпионатвчера в 14:12
Невесту Роналду раскритиковали в соцсетях за шоппинг во время карантина в Португалии
Sport24.ruвчера в 12:52
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Политика
Владимир Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года
Москва, 19 марта 2020, 10:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания граждан РФ.
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ
Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Гаджеты
Sony представила технические характеристики PlayStation 5
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 20 марта правительство начнёт мониторинг цен на продукты, лекарства и средства защиты во всех российских субъектах.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Политика
Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Общество
Все российские школы уйдут на каникулы на три недели
Весенние каникулы в российских школах в этом году продлятся три недели вместо одной – с 23 марта по 12 апреля.
Спорт
Вяльбе: в начале сезона Большунов немного перебрал
Большунов заболел перед стартом сезона и хотел очень быстро наверстать потерю формы.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Игры
Следующая часть Call of Duty может стать перезапуском Black Ops
Происшествия
В Нижнем Новгороде вновь произошел оползень на Похвалинском съезде
Нижний Новгород, 18 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Нижнем Новгороде на Похвалинском съезде произошёл сход грунта.
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Другим условием прекращения пандемии COVID-19, по мнению биолога, станет приобретение большинством населения иммунитета к вирусу путём естественной вакцинации.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Общество
Ещё у одного кировчанина выявлено подозрение на коронавирус
В Кирове госпитализировали ещё одного человека с подозрением на коронавирус.
Общество
В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом
В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Происшествия
Во Владимире госпитализировали женщин с подозрением на коронавирус
Во Владимире госпитализировали трех женщин с подозрением на коронавирус. Двое из них – туристки, недавно вернувшиеся из Испании.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала пить парацетамол при самолечении от коронавируса
17 марта на брифинге во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер назвал наиболее подходящее средство для самолечения от коронавируса.
Энергетика
Сенаторы США попросили Саудовскую Аравию остановить демпинг нефти
Высшее саудовское руководство неоднократно заверяло американских чиновников, в том числе нас, что королевство Саудовская Аравия является стабилизирующей силой на мировых рынках.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Общество
В судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса
Во всех судах Краснодарского края временно приостановили личный прием граждан с сегодняшнего дня, 19 марта, по 10 апреля.
Футбол