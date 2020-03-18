Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportНевесту Роналду обвинили в нарушении карантина

Джиорджина Родригес, модель и невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, оказалась под шквалом критики за поход в магазин, о чем сообщает El Desmarque.
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Девушка Роналду нарушила карантин. Она не смогла жить без роскошного шопинга и попалась

Спорт-Экспресс04:20

Невеста Роналду нарушила карантин. Её обвинили в халатном отношении к здоровью Криштиану

Чемпионатвчера в 14:12

Невесту Роналду раскритиковали в соцсетях за шоппинг во время карантина в Португалии

Sport24.ruвчера в 12:52

Джорджина нарушила карантин, отправившись на шопинг. Ее обвинили в безответственном отношении к здоровью Роналду

Матч ТВвчера в 16:12

Девушка Роналду нарушила карантин, отправившись на шопинг. Ее обвинили в несерьезном отношении к здоровью Криштиану

Sports.ruвчера в 15:30

Девушку Роналду раскритиковали за шопинг во время карантина

Газета.Ruвчера в 13:56

Шопинг невесты Роналду посчитали губительным для футболиста

Lenta.ruвчера в 17:18
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Политика

Владимир Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года

Москва, 19 марта 2020, 10:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания граждан РФ.
REGNUM 03:47
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Гаджеты

Sony представила технические характеристики PlayStation 5

Матч ТВ вчера в 12:44
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество

Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 20 марта правительство начнёт мониторинг цен на продукты, лекарства и средства защиты во всех российских субъектах.
RT на русском 05:10
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, заразившаяся коронавирусом

Вести.Ru 04:14
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Политика

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
NewInform 03:43
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Игры

В Steam можно бесплатно получить сатирический шутер Goat of Duty

3DNews 02:18
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Общество

Все российские школы уйдут на каникулы на три недели

Весенние каникулы в российских школах в этом году продлятся три недели вместо одной – с 23 марта по 12 апреля.
Ведомости вчера в 02:37
Спорт

Вяльбе: в начале сезона Большунов немного перебрал

Большунов заболел перед стартом сезона и хотел очень быстро наверстать потерю формы.
Чемпионат 04:21
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Игры

Следующая часть Call of Duty может стать перезапуском Black Ops

CyberSport.ru 04:08
Происшествия

В Нижнем Новгороде вновь произошел оползень на Похвалинском съезде

Нижний Новгород, 18 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Нижнем Новгороде на Похвалинском съезде произошёл сход грунта.
REGNUM вчера в 11:35
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Другим условием прекращения пандемии COVID-19, по мнению биолога, станет приобретение большинством населения иммунитета к вирусу путём естественной вакцинации.
RT на русском 05:15
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 01:30
Общество

Ещё у одного кировчанина выявлено подозрение на коронавирус

В Кирове госпитализировали ещё одного человека с подозрением на коронавирус.
АиФ Киров 04:39
Общество

В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом

В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:09
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета вчера в 02:04
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:08
Происшествия

Во Владимире госпитализировали женщин с подозрением на коронавирус

Во Владимире госпитализировали трех женщин с подозрением на коронавирус. Двое из них – туристки, недавно вернувшиеся из Испании.
ТВ Миг 05:02
Здоровье

ВОЗ рекомендовала пить парацетамол при самолечении от коронавируса

17 марта на брифинге во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер назвал наиболее подходящее средство для самолечения от коронавируса.
Live24 00:33
Энергетика

Сенаторы США попросили Саудовскую Аравию остановить демпинг нефти

Высшее саудовское руководство неоднократно заверяло американских чиновников, в том числе нас, что королевство Саудовская Аравия является стабилизирующей силой на мировых рынках.
Новые Известия 17 марта в 10:03
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
Общество

В судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса

Во всех судах Краснодарского края временно приостановили личный прием граждан с сегодняшнего дня, 19 марта, по 10 апреля.
Российская газета 04:43
Футбол

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну

Rostov gazeta вчера в 03:16
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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