Коронавирус

Sports.ruSports.ruГари Невилл разрешил врачам бесплатно жить в своих отелях

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объявил, что бесплатно предоставит свои отели в Манчестере для проживания врачей, чтобы помочь им в борьбе с коронавирусом. Две гостиницы будут закрыты для публики, что позволит освободить 176 мест.
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Невилл и Гиггз предоставят отели для нужд медицинских работников

РИА Новости16:18

Гари Невилл разрешил врачам бесплатно жить в своих отелях

Sports.ru16:09

Г. Невилл и Гиггз бесплатно разместят в своих гостиницах медработников для борьбы с коронавирусом

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Экс-игрок «МЮ» разрешил врачам не платить за проживание в своих отелях

Газета.Ru18:02

Гари Невилл предоставил свои отели для бесплатного проживания врачей

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«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
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В Красноярске подтвержден первый случай заражения коронавирусом

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