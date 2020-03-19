Коронавирус
Sports.ruГари Невилл разрешил врачам бесплатно жить в своих отелях
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объявил, что бесплатно предоставит свои отели в Манчестере для проживания врачей, чтобы помочь им в борьбе с коронавирусом. Две гостиницы будут закрыты для публики, что позволит освободить 176 мест.
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Экономика
«Северный поток – 2» получил €712 млн от австрийской OMV
Австрийская нефтегазовая компания OMV выделила 712 миллионов евро для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Экономика
Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Захарова раскритиковала действия Черногории в ситуации с россиянами
Черногория в ситуации с разрешением на вылет российских граждан из страны в связи с прекращением транспортного сообщения из-за коронавируса ведет себя безответственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Армия и оружие
Сирия: Россия подготовила большие неприятности американцам в Сирии
Россия решила устроить неприятности американским военным в Сирии.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Общество
В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом
Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
Общество
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек
Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
Музыка
«Евровидение» официально отменили
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
Общество
Коронавирус поможет омичам подешевле слетать в Сочи и Краснодар
Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса Biletix, общий средний чек на авиабилеты, забронированные в марте, стал дешевле на 13% по сравнению с тем же периодом 2019 годом и составил 10,4 тыс. рублей вместо 12,02 тысячи.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Политика
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
В Минобороны РФ назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве.
Общество
В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины
Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Здоровье
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса.
Шоу-бизнес
Волочкова назвала средство от коронавируса
Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Финансы
Доллар превысил 80 рублей впервые за четыре года
Доллар США и евро на Московской бирже продолжают расти. Так, курс доллара превысил 80 рублей, а евро достиг 87,66 руб.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
В России обсудят введение нового режима занятости
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Шоу-бизнес
Сын Синди Кроуфорд набил второе тату на лице
На черно-белом снимке, в весьма спортивном аутфите восходящая звезда модельного бизнеса похвастался своей новой, уже второй татуировкой, которую он решил сделать на левой щеке.
Наука
Еще один новый способ заражения коронавирусом выявили ученые
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом.
Общество
В Совфеде оценили вероятность нехватки продуктов из-за коронавируса
Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью "Парламентской газете" объяснил, почему россиянам не следует паниковать по поводу продуктов питания на фоне проблемы коронавируса.
Армия и оружие
Сирия, 18 марта: Боевики минируют трассу М4 в Идлибе
Общество
Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса
Российские суды из-за коронавируса приостанавливают рассмотрение дел за исключением безотлагательных.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Здоровье