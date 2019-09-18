Экономика
Lenta.ruНевиновность опального инвестора из США смогли подтвердить
Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.Коммерсантъвчера в 17:13
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:25, Вашингтон
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Политика
Зеленский исключает кровопролитие при решении вопроса по Донбассу
Министр иностранных дел Украины заявил, что план украинского лидера Владимира Зеленского по решению конфликта в Донбассе исключает кровопролитие в регионе, пишет ТАСС.
РЕН ТВ 09:09
Гаджеты
Обновление для Xiaomi Mi Smart Band 4 добавляет новые циферблаты
Хит этого лета в виде Xiaomi Mi Smart Band 4 получил программное обновление.
The GEEK 12:00
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
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Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену
В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
Вечерний курьер 06:28
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Происшествия
Полицейский в Москве убит при задержании коллеги
Полицейский убит в ходе операции по задержанию коллеги - сотрудника отдела по охране московского метрополитена, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 12:13
Происшествия
Водителя подожгли ракетницей во время дорожного конфликта в Москве
В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала о том, что на Варшавском шоссе во время дорожного конфликта незнакомец ранил ее приятеля в шею из предмета, похожего на пистолет.
Московский Комсомолец 10:01
Теннис
Шарапова заявила, что считает США своим домом
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает США своим домом.
RT на русском 08:51
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции
Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Аксенов отметил, что сам предложил им сложить полномочия, все главы написали соответствующие заявления.
Lenta.ru 12:05
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:36
Футбол
Кокорина и Мамаева отпустили на свободу
В октябре 2018 года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий устроили драку в центре Москвы.
Sputnik Литва вчера в 03:50
Политика
Украина отказалась от подписания «формулы Штайнмайера»
Во время встречи контактной группы по украинскому конфликту в Минске представители официального Киева отказались ставить свои подписи под документом, закрепляющим "формулу Штайнмайера" – комплекса мер по урегулированию ситуации.
Ruposters.ru 09:50
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Российская газета 09:25
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
Российская газета 10:21
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта рассказала о беременности Кейт Миддлтон
Королевская семья пока не дает комментариев о беременности Кейт, но, возможно, слухи окажутся правдой.
Euromag.ru 05:09
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Футбол
Гончаренко рассказал, в чем причина большого количества травм в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о череде травм в команде и об их причинах.
Sport24.ru 10:55