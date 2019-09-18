Экономика
Lenta.ruНевиновность опального инвестора из США смогли подтвердить
Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.Коммерсантъвчера в 17:13
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:52, Вашингтон
Шоу-бизнес
Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга
Телеканал 360° вчера в 07:51
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
Газета.Ru 01:09
Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции
В самом начале второй половины матча иранец понял, что продолжить игру он не может.
KM.ru вчера в 15:24
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Политика
Один из главных активов Порошенко арестован судом
Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 09:07
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Авто
Для Японии презентовали новую Toyota Corolla
Седан Toyota Corolla Axio и универсал Corolla Fielder, разработанные специально для домашнего рынка на "удлиненной" платформе "пятидверки" Yaris, сменили поколение.
Новые автомобили вчера в 11:19
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 16 сентября в 05:33
Футбол
Гвардиола приобрел жилье на Украине
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Газета.Ru 01:08
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК вчера в 00:00
Политика
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия»
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия» Во вторник в Москве пройдет инаугурация депутатов нового созыва Мосгордумы, избранного 8 сентября.
Коммерсантъ 16 сентября в 16:51
Футбол
«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора
Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 02:43
Наука
В России появится система слежения за поведением водителей
Известия вчера в 21:24
Происшествия
Бетономешалка упала в Водоотводный канал в центре Москвы
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в центре Москвы, водителя извлекли из воды спасатели.
ТАСС вчера в 17:00
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
ПРАЙМ вчера в 02:32
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru вчера в 14:45
Хоккей
«Авангард» сократил контракт Щербака на 60 миллионов
По новым условиям за сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45 миллионов.
РИА ОмскИнформ 00:47
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Фигурное катание
Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира
Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
Moi-portal.ru 01:40
Музыка
В Сети затравили КВНщиц, пошутивших про Кузбасс на Первом канале
Большинство зрителей программы слёзно умоляли девушек «уйти наконец уже» из игры и не «позориться».
Сибдепо вчера в 21:05
Кино
Брэда Питта похвалили на МКС за роль в «К звездам»
Питт попросил Хейга прокомментировать, кто лучше сыграл астронавта — он в «К звездам» или Джордж Клуни в «Гравитации» Альфонсо Куарона.
Культуромания вчера в 02:37