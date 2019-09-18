Экономика
Lenta.ruНевиновность опального инвестора из США смогли подтвердить
Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.Коммерсантъвчера в 17:13
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
Происшествия
Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
RT на русском 04:11
Здоровье
Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного
Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
Соловей.Инфо вчера в 04:54
Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей
Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным данным, составил 990 млн рублей, сообщает правительство региона.
RT на русском 01:48
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Защита Устинова обжаловала приговор
Защита актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия по отношению к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор.
RT на русском 04:13
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика
Зеленский намерен покончить с войной в Донбассе за шесть месяцев
Президент Украины Зеленский намерен в течение полугода достичь настоящего прогресса в вопросе завершения войны в Донбассе.
ИА Новороссия 03:19
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
В Хакасии задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:51
Фигурное катание
Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
ТК Звезда вчера в 14:28
Происшествия
В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Известия 16 сентября в 12:35
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика
«Турецкий поток» пройдет по Болгарии и Венгрии
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из "Турецкого потока".
Рязань Вести вчера в 09:22
Футбол
Гвардиола приобрел жилье на Украине
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Газета.Ru 01:08
Армия и оружие
В Киеве заявляют, что начали подготовку к отводу войск по всей линии соприкосновения
Уже летом этого года, после смены власти на Украине, удалось договориться об отводе войск в районе Станицы Луганской.
ТАСС 04:29
Политика
Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России
Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Экономика
Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России
Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года.
9111.ru вчера в 07:22
Армия и оружие
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском 16 сентября в 12:12
Политика
Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире из-за иска США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал свою книгу «Личное дело» самой продаваемой в мире после того, как Министерство юстиции подало на него в суд.
Lenta.ru 01:41
Футбол
ЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»
Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».
Чемпионат 03:19
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов
В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».
Свободная Пресса вчера в 16:59
Экономика
Бурятские предприятия могут перейти на четырехдневную рабочую неделю
Девять предприятий в Республике Бурятия, участвующие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", могут принять участие в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели.
Российская газета 03:23