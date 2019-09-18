Экономика

Lenta.ruLenta.ruНевиновность опального инвестора из США смогли подтвердить

Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Невиновность Майкла Калви досчитана

Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.
Коммерсантъвчера в 17:13

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Главные новости к утру 18 сентября

Коммерсантъ00:01

Источник: экспертиза по Baring Vostok подтвердила цену акций IFTG в 3,8 млрд рублей

ТАССвчера в 16:28

Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

РБКвчера в 17:07

Экспертиза по делу Калви изменила оценку спорных акций IFTG

Ведомостивчера в 18:43

Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

Интерфакс00:30

«КоммерсантЪ»: Уголовное дело против американского инвестора Майкла Калви могут прекратить

Эхо Москвы03:01

«Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении дела Калви

Forbes01:58
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
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Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру

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Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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Экономика

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Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

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Зеленский намерен покончить с войной в Донбассе за шесть месяцев

Президент Украины Зеленский намерен в течение полугода достичь настоящего прогресса в вопросе завершения войны в Донбассе.
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Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
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Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

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REGNUM 16 сентября в 12:27
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии

В Хакасии задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
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В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
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Экономика

В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Известия 16 сентября в 12:35
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Политика

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Футбол

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В Киеве заявляют, что начали подготовку к отводу войск по всей линии соприкосновения

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Политика

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Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Происшествия

Заместителя Кличко избили в Киеве

Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
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Экономика

Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России

Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года.
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Армия и оружие

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
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Политика

Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире из-за иска США

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Футбол

ЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»

Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».
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«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов

В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».
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НАК раскрыл детали спецоперации в Кабардино-Балкарии

Известия 03:49
Экономика

Бурятские предприятия могут перейти на четырехдневную рабочую неделю

Девять предприятий в Республике Бурятия, участвующие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", могут принять участие в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели.
Российская газета 03:23
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