Вакцинацию от коронавирусной инфекции следует ускорить, однако пока это невозможно, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. "Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости 00:02