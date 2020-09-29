Невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса в России объяснили
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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса в России. Его слова передает РИА Новости. Как отметил Гинцбург, предложение ускорить вакцинацию в стране правильное.В источнике
С чего всё началось
В центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19
Вакцинацию от коронавирусной инфекции следует ускорить, однако пока это невозможно, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. "Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости00:02
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