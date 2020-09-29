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Lenta.ru
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Невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса в России объяснили

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса в России. Его слова передает РИА Новости. Как отметил Гинцбург, предложение ускорить вакцинацию в стране правильное.В источнике
Александр Гинцбургучёный
Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена.
С чего всё началось
РИА Новости

В центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19

Вакцинацию от коронавирусной инфекции следует ускорить, однако пока это невозможно, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. "Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена", — сказал собеседник агентства.
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Ведомости

Центр Гамалеи объяснил невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса

Ведомости01:23
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Невозможность ускорить вакцинацию от Covid‑19 объяснили в центре Гамалеи

РИАМО03:28
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В Центре Гамалеи объяснили, почему нельзя ускорить вакцинацию от ковида

Фонтанка.Ру01:25
ТАСС

Гинцбург объяснил невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса в России

ТАСС03:42
Lenta.ru

Невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса в России объяснили

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Центр Гамалеи оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса

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