В 2021 году в России тарифы на электроэнергию вырастут на 5%

В июле 2021 года в России цена на электроэнергию вырастет на 5%, на газ - на 3%. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный 26 сентября на сайте Минэкономразвития.