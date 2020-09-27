Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта

Асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия — далеко не все симптомы инсульта, известные рядовым россиянам. Как распознать первые и самые неочевидные признаки этого заболевания, URA.RU рассказал невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.
URA.Ruвчера в 05:13
Подробнее о событии
Татар-информ

Врач назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта

Татар-информ01:20
РЕН ТВ

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

РЕН ТВвчера в 14:09
Реальное время

Казанский невролог назвал симптомы микроинсульта

Реальное время20:31
РИА Новости

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

РИА Новости19:03
Lenta.ru

Определены необычные признаки приближающегося инсульта

Lenta.ruвчера в 16:19
Московский Комсомолец

Названы нетипичные признаки приближающегося инсульта

Московский Комсомолец22:21
URA.Ru

Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта

URA.Ruвчера в 05:13

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Карабахе

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын добавил, что Анкара поддерживает Баку «в свете этих нападений», подразумевая, что конфликт был развязан армянской стороной.
Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Карабахе
Слово и Деловчера в 03:57
88

Семья переболела COVID, а диагноза нет: о неверной статистике в Татарстане заявил главный фтизиатр

Заслуженный врач России, завкафедрой фтизиатрии и пульмонологии КГМА Равиль Валиев в беседе с «Бизнес Online» заявил, что Роспотребнадзор по политическим причинам скрывает реальные цифры заболевших коронавирусом в Татарстане.
Казанский репортервчера в 12:19
10

В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
ТАСС17:04
13

В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — приводит телеканал слова из обращения.
Известия01:12
3

75% обломков, вращающихся вокруг Земли, не связаны с известными объектами

Интересный опрос, проведенный исследователями из Уорикского университета, показал, что 75% космического мусора, вращающегося вокруг нашей планеты, не могут быть связаны с известными объектами, присутствующими в общедоступных каталогах искусственных спутников.
V-kosmose.com26 сентября в 13:58
1

«Траст» заработал на переоценке

«Трасту» же помогла переоценка ценных бумаг и валютных активов, которая и обеспечила высокий положительный результат за месяц и впервые сделала банк безубыточным с начала года.
Коммерсантъ17:55