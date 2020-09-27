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РИА Новости
РИА Новости

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта

Асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия — далеко не все симптомы инсульта, известные рядовым россиянам. Как распознать первые и самые неочевидные признаки этого заболевания, URA.RU рассказал невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.
URA.Ruвчера в 05:13
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Московский Комсомолец

Названы нетипичные признаки приближающегося инсульта

Московский Комсомолец22:21
ФАН

Невролог назвал неочевидные признаки скорого инсульта

ФАНвчера в 07:45
Комсомольская правда

Раскрыты необычные признаки приближающегося инсульта

Комсомольская правда17:55
Lenta.ru

Определены необычные признаки приближающегося инсульта

Lenta.ruвчера в 16:19
РЕН ТВ

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

РЕН ТВвчера в 14:09
РИА Новости

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

РИА Новости19:03
URA.Ru

Невролог назвал необычные признаки скорого инсульта

URA.Ruвчера в 05:13

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
РИА Новости22:51
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Хуснуллин рассказал об обсуждениях мер по водоснабжению Крыма

Зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал о том, что выработан комплекс первоочередных, среднесрочных и долгосрочных мер, необходимых для стабильного обеспечения Крыма водой.
RT на русскомвчера в 16:26
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Россиянам пообещали аномальную погоду зимой

Синоптики прогнозируют разнонаправленные температурные аномалии на территории страны с октября по март, выделяется февраль - в этом месяце большинство жителей страны ждет месяц холоднее, чем в 2019 году, говорится в опубликованном на сайте Гидрометцентра "Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март".
РИА Новости03:03

Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг сведения о конфликте с артистом

Бывший адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сведения о том, что семья актера собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить бывшего защитника на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова.
ТАСС02:28
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от соревнований российскую биатлонистку Екатерину Глазырину и южнокорейского биатлониста Тимофея Лапшина за подозрение в употреблении запрещённых препаратов.
Честный рейтинг букмекеров25 сентября в 12:50