Коронавирус

РБКРБКНевролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы. Среди них — снижение обоняния, головокружение, головные боли, а также нарушения сознания и памяти.
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с чего всё началось

Врач предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина

Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол, но не аспирин или анальгин, рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.
РИА Новостивчера в 23:18

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Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

РБК02:12

Врач предостерегла больных с COVID-19 от приема аспирина и анальгина

ТК Звезда01:36

Забудьте про аспирин! Врач назвала единственное допустимое для больных COVID жаропонижающее

Царьград00:22

Россиян предостерегли от приема аспирина и анальгина при коронавирусе

Комсомольская правда00:32

Врач предупредила о недопустимости приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Московский Комсомолец00:17

Врач предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина

РИА Новостивчера в 23:18

Россиян предупредили об опасности анальгина и аспирина при лечении коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:18
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Армия и оружие

Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

RT на русском 03:56
Общество

Российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса

Гинцбург отметил, что при использовании вакцины не выявлено побочных эффектов, все, кто ее получил, «живы, здоровы».
РБК 03:32
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Происшествия

На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек

"Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:41
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru вчера в 19:51
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Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
1K
Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Экономика

Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса

Власти Китая пошли на беспрецедентный шаг в экономике из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:10
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Здоровье

В Костромской области еще заболели коронавирусом 11 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперативного штаба, в регионе опасный вирус COVID-19 обнаружен у 527 человек.
ГТРК Кострома вчера в 02:05
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
1K
Экономика

Фальков рассказал об условиях новых кредитов на образование

21 мая президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции поручил проработать предложение Минобрнауки по снижению ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов.
Известия 04:00
Общество

Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов

Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
1,9K
Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
2,2K
Общество

За сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 150 человек

За последние сутки диагноз подтвердился у 150 пациентов. При этом за все время вылечились 659 человек (25 за сутки), погибли – 25 человек.
ТВК 03:52
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
1,5K
Общество

Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
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Футбол

Пхохан Стилерс – Сеул: Пхохан сильнее

Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на Пхохан Стилерс в матче чемпионата Южной Кореи по футболу.
Legalbet вчера в 05:20
Общество

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.
Lenta.ru 01:14
40
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
4
Общество

Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте

Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
Взгляд.ру 00:56
30
Кино

Эсай Моралес заменит Николаса Холта в боевике «Миссия невыполнима 7»

Киноафиша России 02:51
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
1,1K
Общество

Попова рассказала о жизни после снятия ограничений по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о жизни в России после снятия ограничений по коронавирусу.
МедиаПоток 03:27
2
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
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Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
1K
Здоровье

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
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Экономика

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Гаджеты

Samsung выпустила телевизор для улицы

Линейке телевизоров Terrace TV выйдет на рынок с тремя диагоналями устройств – 55, 65 и 75 дюймов.
The GEEK 02:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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