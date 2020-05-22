Коронавирус
РБКНевролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы. Среди них — снижение обоняния, головокружение, головные боли, а также нарушения сознания и памяти.
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с чего всё началось
Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол, но не аспирин или анальгин, рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.РИА Новостивчера в 23:18
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Врач предупредила о недопустимости приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Московский Комсомолец00:17
Россиян предупредили об опасности анальгина и аспирина при лечении коронавируса
Lenta.ruвчера в 23:18
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Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
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Общество
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В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Линейке телевизоров Terrace TV выйдет на рынок с тремя диагоналями устройств – 55, 65 и 75 дюймов.
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