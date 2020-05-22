Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол, но не аспирин или анальгин, рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

с чего всё началось

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы. Среди них — снижение обоняния, головокружение, головные боли, а также нарушения сознания и памяти.

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

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