Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол, но не аспирин или анальгин, рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

с чего всё началось

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы. Среди них — снижение обоняния, головокружение, головные боли, а также нарушения сознания и памяти.

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Футбол В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России На прошлой неделе в РФС сообщили, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 2,3K

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 310

Общество Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020 Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора. 145

Общество Путин дал оценку системе образования РФ в условиях пандемии «Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно», — подчеркнул глава государства. 107

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K

Здоровье В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом. 223

Экономика В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. 136

Энергетика Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск. 4

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 327

Общество Мясников развеял миф о ношении медицинских масок Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. 841

Общество В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах. 11