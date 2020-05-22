Коронавирус
РБКНевролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы. Среди них — снижение обоняния, головокружение, головные боли, а также нарушения сознания и памяти.
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с чего всё началось
Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол, но не аспирин или анальгин, рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.РИА Новостивчера в 23:18
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Россиян предупредили об опасности анальгина и аспирина при лечении коронавируса
Lenta.ruвчера в 23:18
Врач предупредила о недопустимости приема анальгина и аспирина при коронавирусе
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