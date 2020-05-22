Коронавирус
РБКНевролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы. Среди них — снижение обоняния, головокружение, головные боли, а также нарушения сознания и памяти.
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Врач предупредила о недопустимости приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Московский Комсомолец00:17
Россиян предупредили об опасности анальгина и аспирина при лечении коронавируса
Lenta.ruвчера в 23:18
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До конца года ведомство предлагает отправить на пенсию тех, кому до выхода на заслуженный отдых остается три года.
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Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
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Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek
На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
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В УрФУ выявили случай заражения коронавирусом в одном из общежитий
Случай заражения новым коронавирусом подтвержден в одном из общежитий Уральского федерального университета (УрФУ).
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