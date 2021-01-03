Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

Уточняется, что свыше 532 тыс. постановлений - 25% - об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. При этом общий долг невыездных алиментщиков превысил 115 млрд руб.В источнике
News.ru
Аргументы и Факты
Вечерняя Москва
С чего всё началось
ТАСС

Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

"Сумма задолженности [составляет] более 1,6 трлн рублей", - указано в материалах. Более 532 тыс. постановлений (или каждое четвертое) об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. Общий долг невыездных алиментщиков превышает 115 млрд рублей.
ТАСС17:40
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Свыше четырех миллионов россиян оказались невыездными из-за долгов

Вечерняя Москва19:15
Аргументы и Факты

Невыездные россияне задолжали более 1,6 триллиона рублей

Аргументы и Факты18:11
News.ru

Долги невыездных россиян превысили 1,6 трлн рублей

News.ru18:41
Газета.Ru

Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

Газета.Ru18:26
ИА Красная Весна

Долги невыездных граждан России превысили 1,6 трлн рублей

ИА Красная Весна18:23
Эхо Москвы

Россияне, которым ограничен выезд за рубеж из-за долгов, в общей сложности должны более 1,5 трлн рублей

Эхо Москвы19:07
ТАСС

Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

ТАСС17:40

В Москве расширили список категорий граждан на вакцинацию от COVID-19

Минздрав одобрил применение вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет 26 декабря Как отметил 1 января мэр Москвы Сергей Собянин, более 100 тыс. жителей города уже записались на вакцинацию и около 50 тыс. сделали прививку.
Известия17:40

Томский политех представил эффективную альтернативу аккумулятору

Во вторник, 29 декабря, стало известно, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с исследователями из французского Университета Лилля синтезировали инновационный материал-накопитель для суперконденсаторов на основе восстановленного оксида графена, обладающий в 1,7 раза большей энергоемкостью по сравнению с аналогами.
Форпост Северо-Западвчера в 04:21

Беспилотник ВВС США провоцировал российские ПВО у границ страны в новогоднюю ночь

Ряд интернет-изданий, ссылаясь на собственные источники, распространил сообщение, что американский беспилотник RQ-4 Global Hawk выполнял полет в нескольких километрах от границ России с Эстонией, Литвой, Латвией, Грузией и Украиной.
Военное деловчера в 01:16