Уточняется, что свыше 532 тыс. постановлений - 25% - об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. При этом общий долг невыездных алиментщиков превысил 115 млрд руб.

С чего всё началось Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей "Сумма задолженности [составляет] более 1,6 трлн рублей", - указано в материалах. Более 532 тыс. постановлений (или каждое четвертое) об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. Общий долг невыездных алиментщиков превышает 115 млрд рублей. ТАСС 17:40