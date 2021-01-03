С начала года в Узбекистане начнут работать букмекерские конторы

Чем легальные букмекеры помогут узбекскому спорту — мнение эксперта >> Первые букмекерские конторы появились в Узбекистане в начале 2000-х годов, а их расцвет пришелся на 2006 год, когда проходил чемпионат мира по футболу в Германии.