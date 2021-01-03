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Газета.Ru
Газета.Ru

Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

Уточняется, что свыше 532 тыс. постановлений - 25% - об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. При этом общий долг невыездных алиментщиков превысил 115 млрд руб.В источнике
News.ru
Комсомольская правда
Аргументы и Факты
ТК Звезда
Вечерняя Москва
Экономика сегодня
ZAB.RU
С чего всё началось
ТАСС

Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

"Сумма задолженности [составляет] более 1,6 трлн рублей", - указано в материалах. Более 532 тыс. постановлений (или каждое четвертое) об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. Общий долг невыездных алиментщиков превышает 115 млрд рублей.
ТАСС17:40
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В ФССП назвали сумму задолженности невыездных россиян

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Газета.Ru

Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

Газета.Ru18:26
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Долги невыездных граждан России превысили 1,6 трлн рублей

ИА Красная Весна18:23
News.ru

Долги невыездных россиян превысили 1,6 трлн рублей

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