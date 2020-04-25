Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии, сообщают мировые СМИ, в частности, The New York Post, со ссылкой сразу на несколько источников.

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

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