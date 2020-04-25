Общество
КоммерсантъNew York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии, сообщают мировые СМИ, в частности, The New York Post, со ссылкой сразу на несколько источников.
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Кино
Десятилетняя российская актриса подписала контракт в Голливуде
Life.ru вчера в 11:02
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС 23:01
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС
В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv 04:08
Политика
Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына
Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:48
Здоровье
Врачи порекомендовали принимать витамин D на самоизоляции
Британские врачи рекомендуют людям, которые на фоне пандемии коронавируса остаются дома на самоизоляции, ежедневно принимать витамин D, пишет «Российская газета» со ссылкой на рекомендации управления здравоохранения Англии.
Аргументы и Факты вчера в 04:22
Путешествия
Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии
Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров.
Pravda.Ru вчера в 13:38
Футбол
Сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами
Финал Кубка страны «ПСЖ» — «Сент-Этьен» может пройти 13 или 20 июня, а через три дня финал Кубка лиги «ПСЖ» — «Лион».
Спорт-Экспресс 23:15
Общество
Кабмин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:49
Хоккей
Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей
News.ru 23 апреля в 02:21
Гаджеты
Видеоблогер показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11
Видеоблогер на YouTube-канале SuperSaf сравнил смартфоны iPhone SE 2020 и iPhone 11.
Актуальные Новости 14:45
Здоровье
В Амурской области пациенты с коронавирусом пытались сбежать из больницы
Дважды пациенты с коронавирусом пытались сбежать из инфекционной больницы.
Телепорт 23:12
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Политика
Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку
Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
REGNUM 22:13
Общество
МЧС назвало условия нарушения режима самоизоляции
МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
Происшествия
Киевские медики поставили на поток продажу новорожденных в Китай
Нацполиция Украины В Киеве сотрудники одной из клиник наладили схему по торговле младенцами - новорожденных за круглую сумму переправляли в Китай.
РЕН ТВ 15:25
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Общество
Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Наука
Изучена связь старения с накоплением мутаций
Во время новой работы команде исследователей удалось изучить влияние на процесс старения очень редких мутаций, которые приводят к формированию стоп-сигналов внутри генов и образованию укороченных форм белков.
Goroday.ru вчера в 08:56
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
Lenta.ru 22:03
Общество
Голикова признала, что россияне устали от карантина
Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:56