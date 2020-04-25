Общество
КоммерсантъNew York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии, сообщают мировые СМИ, в частности, The New York Post, со ссылкой сразу на несколько источников.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии, сообщают мировые СМИ, в частности, The New York Post, со ссылкой сразу на несколько источников.Коммерсантъ16:41
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:32, Ашберн
Армия и оружие
NI: В России создают малозаметный вертолетно-реактивный гибрид «Камов»
Издание The National Interest сообщило о начале разработки малозаметного вертолетно-реактивного гибрида «Камов».
Дни24 08:47
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня 05:05
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
Киберспорт
Smile: «Стили игры Virtus.pro и OG очень похожи»
Аналитик студии RuHub Сергей Smile Ревин сравнил стили команд по Dota 2 Virtus.pro и OG.
CyberSport.ru вчера в 10:00
Политика
Глава Минздрава Израиля уходит в отставку
Журналисты уточняют, что глава Минздрава Израиля Яаков Лицман объявил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, что намерен уйти со своего поста, а также попросил его о портфеле министра жилищного строительства.
Аргументы недели 15:52
Энергетика
США проводят проверку падения цен на нефть до отрицательных значений
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США проводит проверку снижения цен на нефть марки WTI до отрицательных значений, сообщил комиссар CFTC Дэн Берковиц в интервью Reuters.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Общество
В Испании могут разрешить прогулки и занятия спортом с 2 мая
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала мая людям могут разрешить гулять на улице и заниматься спортом, если сохранится положительная динамика с распространением коронавирусной инфекции.
Спорт-Экспресс 15:56
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Происшествия
Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье
Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край.
Глагол. Иркутское обозрение 11:13
Футбол
Квеквескири: «В Венгрии в раздевалке вешали фотки людей с бородой и оружием. Подписывали меня под террориста»
Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири рассказал, как над ним подшучивали в Венгрии, где он выступал за клубы «Печ» и «СЗТК-Эрима».
Sport24.ru 16:29
Общество
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
Кино
10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде
Live24 вчера в 11:44
Общество
Вывозной рейс из Пхукета в Новосибирск отложен на неопределенное время
Авиарейс, которым россияне должны были вылететь с тайского острова Пхукет в Новосибирск, намеченный на воскресенье, 26 апреля, отложен на неопределенное время.
Вести.Ru 13:53
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Здоровье
Акушер-гинеколог рассказал о лечении беременных с коронавирусом
ИА Красная Весна 14:23
Экономика
США оказались под угрозой дефицита мяса
В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 12:28
Происшествия
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе
Российская газета 14:07
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
Общество
Заразившаяся коронавирусом россиянка рассказала о его коварстве
Зараженная коронавирусом жительница Подмосковья Наталья Щепитина рассказала о процессе лечения и коварстве COVID-19.
РИА Новости 13:16
Армия и оружие
Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой
ИА Красная Весна 16:44
Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
Гаджеты
CNews сравнил новый процессор «Байкал» с процессорами Intel
Созданный на архитектуре ARM процессор Baikal-M сравнивали в процессорами Atom E3940 и Core i3 7300T от компании Intel.
ИА Красная Весна 05:31