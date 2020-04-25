с чего всё началось

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии, сообщают мировые СМИ, в частности, The New York Post, со ссылкой сразу на несколько источников.

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Происшествия Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19. 48

Киберспорт Smile: «Стили игры Virtus.pro и OG очень похожи» Аналитик студии RuHub Сергей Smile Ревин сравнил стили команд по Dota 2 Virtus.pro и OG.

Политика Глава Минздрава Израиля уходит в отставку Журналисты уточняют, что глава Минздрава Израиля Яаков Лицман объявил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, что намерен уйти со своего поста, а также попросил его о портфеле министра жилищного строительства. 5

Энергетика США проводят проверку падения цен на нефть до отрицательных значений Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США проводит проверку снижения цен на нефть марки WTI до отрицательных значений, сообщил комиссар CFTC Дэн Берковиц в интервью Reuters. 3

Общество Опубликован проект нового расписания ОГЭ Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля. 7

Общество В Испании могут разрешить прогулки и занятия спортом с 2 мая Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала мая людям могут разрешить гулять на улице и заниматься спортом, если сохранится положительная динамика с распространением коронавирусной инфекции. 4

Происшествия Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край. 14

Общество В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией. 14

Происшествия Заместитель главврача российской больницы выпала из окна Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск». 38

Экономика США оказались под угрозой дефицита мяса В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg. 7

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 340

Общество Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19. 2,5K