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New York Times: Европа столкнулась с трудностями при поиске замены для российского газа

Обозреватель New York Times Клиффорд Краусс объяснил, почему страны Европы столкнулись с трудностями при поиске замены для российского природного газа.
Lenta.ru
"Климатическая повестка, сдержанные настроения инвесторов, политическая нестабильность, а также территориальные споры между потенциальными поставщиками топлива осложняют отказ ЕС от голубого топлива из России", — утверждает автор.
РИА Новости
В статье подчеркивается, что Европа зависит от российского газа на 40 процентов.
РИА Новости
Колумнист указал на то, что в США попытки по увеличению объемов добычи газа для того, чтобы покрыть дефицит топлива в Европе, сталкиваются с экологическими трендами и низкой заинтересованностью инвесторов.
РЕН ТВ

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New York Times: Европа столкнулась с трудностями при поиске замены для российского газа
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