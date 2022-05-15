"Климатическая повестка, сдержанные настроения инвесторов, политическая нестабильность, а также территориальные споры между потенциальными поставщиками топлива осложняют отказ ЕС от голубого топлива из России", — утверждает автор.
Колумнист указал на то, что в США попытки по увеличению объемов добычи газа для того, чтобы покрыть дефицит топлива в Европе, сталкиваются с экологическими трендами и низкой заинтересованностью инвесторов.
Уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода "Краситель" в городе Рубежное, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.