Коронавирус

РБКРБКNew York Times отвела первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

Американская газета New York Times в воскресенье, 24 мая, посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав пофамильный список погибших в США. Об этом сообщается на сайте издания.
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Газета New York Times целиком посвятила первую полосу людям, которые погибли от коронавируса

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New York Times отвела первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

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