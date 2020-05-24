Коронавирус
РБКNew York Times отвела первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США
Американская газета New York Times в воскресенье, 24 мая, посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав пофамильный список погибших в США. Об этом сообщается на сайте издания.
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В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом
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Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» в 2016 году
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Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
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Где в Самарской области заболели коронавирусом
Еще у 62 жителей Самарской области, заболевших ОРВИ и пневмонией, диагностирована коронавирусная инфекция.
ГТРК Самара вчера в 04:09
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Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
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В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья
Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
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Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
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США заявили о переносе саммита G7
20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с ними по видеосвязи.
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Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
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Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
Экономика
Госдума приняла поправки о разрыве договоров аренды. Что думает бизнес
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Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину
Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
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Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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