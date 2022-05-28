RT на русскомNewsweek: ФРГ, Италия и Франция могут пересмотреть свою позицию по поддержке УкраиныГермания, Италия и Франция могут начать пересматривать свою позицию по поддержке украинской стороны.RT на русскомАналитик напомнил о заявлении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера: тот призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы, "чтобы избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть".РИА НовостиРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиДепетрис подчеркнул, что Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняLife.ruПрофильИзвестияНародные новостиРамблерНациональная служба новостейЦентральная Служба НовостейREGNUMPravda.RuКурьер. Среда. БердскSolenka.infoПолитическая ЭкспертизаRuposters.ruВечерняя МоскваИнтересная РоссияYakutiaMedia.ruЦарьградАбзацYakutsk.ruФАНПодробнее о событииNewsweek: Германия, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине в пользу мираИзвестия00:08Newsweek: Германия, Италия и Франция могут пересмотреть свою позицию по поддержке УкраиныLenta.ru01:51Newsweek: Три страны ЕС пересмотрели свою позицию по УкраинеРоссийская газета00:15Newsweek: ФРГ, Италия и Франция могут пересмотреть свою позицию по поддержке УкраиныRT на русском01:00Newsweek: Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг УкраиныКомсомольская правда23:50Newsweek: ряд стран пересмотрели свои взгляды на происходящее на УкраинеФАН23:25Журналист Newsweek Депетрис: ФРГ, Италия и Франция стали пересматривать позицию по УкраинеРИА Новости22:44Показать ещёОценить2,1KПоделиться