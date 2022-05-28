Будьте в Плюсе

Newsweek: ФРГ, Италия и Франция могут пересмотреть свою позицию по поддержке Украины

Германия, Италия и Франция могут начать пересматривать свою позицию по поддержке украинской стороны.
RT на русском
Аналитик напомнил о заявлении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера: тот призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы, "чтобы избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть".
РИА Новости
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Депетрис подчеркнул, что Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

Newsweek: Германия, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине в пользу мира
Известия00:08
Newsweek: Германия, Италия и Франция могут пересмотреть свою позицию по поддержке Украины
Lenta.ru01:51
Newsweek: Три страны ЕС пересмотрели свою позицию по Украине
Российская газета00:15
Newsweek: ФРГ, Италия и Франция могут пересмотреть свою позицию по поддержке Украины
RT на русском01:00
Newsweek: Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины
Комсомольская правда23:50
Newsweek: ряд стран пересмотрели свои взгляды на происходящее на Украине
ФАН23:25
Журналист Newsweek Депетрис: ФРГ, Италия и Франция стали пересматривать позицию по Украине
РИА Новости22:44

Интересное

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.
РИА Новости05:37

Экономисты РАН назвали курс в 60-65 рублей за доллар «золотой серединой»

Экономисты ИНП РАН заявили, что в настоящее время курс в 60-65 руб/ за доллар является "золотой серединой".
Газета.Ru05:36

В РФ проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах экс-главы «Роснано» Чубайса

Российские силовики проверят информацию о возможных скрытых европейских счетах бывшего главы «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса.
Lenta.ru04:09

Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана в Донецкой области от ВСУ

Как уточнил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, в операции участвовала также и Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru04:44

Рогозин заявил о нехватке в России средств на ядерный буксир «Зевс»

Проект ядерного буксира "Зевс" позволил бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли, однако для его реализации пока нет денег.
Газета.Ru04:39

В Риге рассматривают вариант подрыва памятника советским воинам-освободителям

В Риге рассматривают все варианты сноса памятника советским воинам-освободителям в Парке Победы в районе Пардаугаве, в том числе подрыв.
Lenta.ru05:33

Минобороны: фрегат «Адмирал Горшков» провел испытательный пуск ракеты «Циркон»

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Баренцевом море в рамках испытаний новых видов вооружения, сообщает Минобороны России.
РБК04:33

Чиновница из Германии Мёллер выдала секретное решение НАТО по Украине

Отбиваясь от нападок критиков за волокиту с поставками вооружений на Украину правая рука министра обороны Кристины Ламбрехт выдала военную тайну.
ГЛАС.RU06:33

Захарова: США лишают Украину запасов зерна и провоцируют продовольственный кризис

Соединённые Штаты провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая её запасов зерна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском04:50

Минобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением Воздушно-десантных войск

Военнослужащие ВС РФ отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытались вернуть под контроль опорный пункт.
ТАСС02:02