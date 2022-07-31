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Newsweek: Путин готовит для НАТО неприятный сюрприз в виде смены статус-кво

Президент России Владимир Путин может преподнести НАТО «неприятный сюрприз» в виде смены статус-кво, несмотря на приверженность стратегии обороны.
Lenta.ru
Более того, аналитики уверены, что хоть Альянс и объявил об усилении восточного фланга и об увеличении сил быстрого реагирования, Москва все еще может преподнести НАТО неприятный сюрприз, о чем, собственно, говорит характер проведения спецоперации РФ.
ПолитРоссия
Как отметили аналитики, мобилизации в России не объявлено, сохранение способности вести спецоперацию может говорить о «сюрпризах», готовящихся Москвой.
Известия
Как известно, Россия в плане военной стратегии придерживается оборонительного характера.
ПолитРоссия

Подробнее о событии

Newsweek: Россия может преподнести НАТО сюрприз в виде смены статуса-кво
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Newsweek: Россия готовит НАТО неприятный сюрприз в виде смены статус-кво
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Newsweek: Путин готовит для НАТО неприятный сюрприз в виде смены статус-кво
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Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
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