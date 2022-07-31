Более того, аналитики уверены, что хоть Альянс и объявил об усилении восточного фланга и об увеличении сил быстрого реагирования, Москва все еще может преподнести НАТО неприятный сюрприз, о чем, собственно, говорит характер проведения спецоперации РФ.