Футбол

News.ruNews.ruСборная России по футболу может быть не допущена к ЧМ-2022

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Сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира по футбол 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции из-за очередного скандала с Московской антидопинговой лабораторией.
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Источник: из-за очередного допинг-скандала Россию могут не допустить к ЧМ-2022 по футболу

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Newsweek: ВАДА может лишить сборную России ЧМ-2022 по футболу

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