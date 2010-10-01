Футбол
News.ruСборная России по футболу может быть не допущена к ЧМ-2022
Сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира по футбол 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции из-за очередного скандала с Московской антидопинговой лабораторией.
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Политика
Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат
Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.
РИА Новости 02:36
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
Гаджеты
Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi обнародовала серию тизер-изображений, сообщающих о скором анонсе флагманского телефона под названием Mi MIX Alpha.
Android-robot.com 21 сентября в 16:53
Футбол
Месси признан лучшим футболистом по версии ФИФА
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
BFM.ru 02:59
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой
Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.
WomanHit.ru 03:21
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском вчера в 04:12
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Космос
Мы можем «догнать» комету из межзвездного пространства в 2045 г
AstroNews.ru 21 сентября в 09:16
Здоровье
Токсичный яд найден в пищевом пальмовом масле
В составе продукта оказалось техническое пальмовое масло.
Соловей.Инфо 02:53
Происшествия
Эвакуация с горевшей в Тихом океане плавбазы «Петр Житников» завершена
Интерфакс вчера в 21:08
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости вчера в 06:11
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
ЖКХ
В ЕАО ввели режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону
Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких муниципалитетах Еврейской автономии из-за сложностей, возникших при подготовке к отопительному сезону.
Российская газета вчера в 21:45
Наука
В Самаре создан лазер для защиты планеты от астероидов
Актуальные Новости 03:13
Происшествия
13-летняя мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба
Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман подала в суд на авиакомпанию Air Canada за требование снять хиджаб перед полетом.
Чеченская Республика Сегодня 03:29
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии
Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
Российская газета 02:15
Политика
Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.
RT на русском 02:22
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым
Неподалеку от Еревана найдено тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы, сообщила в Facebook пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян во вторник, 24 сентября.
Известия 03:02