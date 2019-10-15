США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж. После того, как оттуда уйдут американцы, там должны устроиться российские силы, пишет журнал Newsweek со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

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