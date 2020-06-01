Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНезависимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Читать в источнике
Комментировать142

Подробнее о событии

Причиной гибели афроамериканца Джорджа Флойда официально названо удушение полицейским

Эхо Москвы19:17

Судмедэксперты опубликовали результаты вскрытия тела Джорджа Флойда

ТАСС19:09

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Коммерсантъ17:17

Названа причина смерти Джорджа Флойда

РИА Новости18:15

Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе

Lenta.ru17:14

Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда

Газета.Ru15:47

Причиной смерти Джорджа Флойда была «механическая асфиксия»

Комсомольская правда15:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук поделилась снимком подросшей дочери

7Дней.ру 19:00
Общество

Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час

В американском Вашингтоне решено ввести комендантский час из-за продолжающихся массовых беспорядков.
Свободная Пресса вчера в 22:37
199
Политика

Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки

Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 19:43
14
Культура

Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink

Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru 06:41
1
Общество

Мантуров назвал вероятные сроки начала онлайн-торговли спиртным в России

Министр выразил надежду, что власти в условиях пандемии разрешат онлайн-торговлю спиртным уже в текущем году.
Газета.Ru 20:13
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
494
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Клопс 13:06
133
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
661
Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», но без участия России на первых порах.
РБК 20:09
4
Общество

Associated Press оценило убытки Финляндии от закрытия границ с Россией

«Финляндия и Россия имеют общую 1340-километровую сухопутную границу, по периметру которой расположено несколько контрольно-пропускных пунктов Вероятность того, что граница будет открыта во время летнего туристического сезона, очень мала», — отметили авторы Associated Press.
ПолитРоссия 13:00
Происшествия

Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

РБК 08:04
244
Авто

Citroen представил новый бюджетный седан C3L

Экстерьер бюджетного седана Citroen C3L для Китая В первое время в китайских автосалонах будут продавать C3L, оснащенный 116-сильным трехцилиндровым турбомотором на 1,2 литра, работающим в связке с шестиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.
CarsWeek.ru 07:34
2
Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
72
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
253
Экономика

Госдума может принять закон о цифровых финансовых активах в июле

Госдума может принять закон о цифровых финансовых активах в июле, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Финансовом онлайн-марафоне Finversia-TV.
ТАСС 08:45
Гаджеты

Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом

Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Гаджеты

Первое изображение видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

iXBT.com 00:35
3
Общество

Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия 17:21
3,6K
Здоровье

67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com 01:57
164
Политика

Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

REGNUM 06:43
26
Общество

Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих

Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
52
Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 07:42
14
Армия и оружие

Армия США начала получать модернизированные танки Abrams

В течение нескольких лет Пентагон планирует модернизировать до версии M1A2 SEPv3 435 танков.
Российская газета 02:59
Общество

Вспышку коронавируса зафиксировали в новокузнецком доме престарелых

В пансионате для пожилых людей «Уютный» в городе Новокузнецке выявлена вспышка КОВИД-19.
Evo-rus.com 09:11
27
Финансы

Курс евро опустился до 77 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 6 марта опустился до 77 рублей.
Rambler News Service 15:51
506
Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу

На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
РБК 20:00
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
17
Армия и оружие

В ДНР объяснили подозрительное затишье на линии фронта

По данным УНМ ДНР, лицемерное временное прекращение обстрелов не нашло понимания у боевиков украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в ДНР, ЛНР и России).
Журналистская правда 12:51
Общество

Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
1,1K
Футбол

«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало до конца января

Одион Игало успел провести за «Манчестер Юнайтед» только восемь матчей в различных соревнованиях.
Евро-футбол.ру вчера в 08:48
ещё по теме
Главное