Происшествия
КоммерсантъНезависимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
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Здоровье
Заболеваемость коронавирусом вновь возросла в Нижегородской области
НТА-Приволжье — Заболеваемость коронавирусом вновь возросла в Нижегородской области.
НТА-Приволжье вчера в 06:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Политика
Украинская делегация обсудит в Берлине планы по «деоккупации» Крыма
Украинская делегация планирует визит в Германию для обсуждения планов по Донбассу и «деоккупации» Крыма.
News.ru вчера в 17:28
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости 31 мая в 06:45
Происшествия
В районной больнице Прикамья объявлен карантин по коронавирусу
Пермь, 2 июня 2020, 07:50 — REGNUM В Октябрьской центральной райбольнице Пермского края в трёх отделениях действует карантин по коронавирусу, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 00:50
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru вчера в 14:30
Происшествия
В Тункинском районе Бурятии выявили первого заболевшего коронавирусом
В Тункинском районе выявили первого заболевшего коронавирусом. 25 мая домой из Хабаровска вернулся наш вахтовик.
Ариг Ус вчера в 21:21
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Украинская власть представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.
Evo-rus.com вчера в 16:20
Общество
Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии
Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничестве в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.
РБК 00:12
Авто
Представлен новенький кроссовер Nissan во всех подробностях
Презентация предсерийного прототипа Nissan Ariya прошла «по удаленке».
HotGeo вчера в 08:18
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ 31 мая в 20:23
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru вчера в 20:41
Общество
В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 00:39
Авто
В КоАП внесли штрафы за брошенный во дворах автохлам
Именно поэтому члены комитета Совета Федерации предложили включить в проект нового КоАП России штраф за оставление машины в неположенных местах, который будет составлять от одной до трех тысяч рублей.
МедиаПоток вчера в 04:34
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
ГЛАС.RU 00:30
Происшествия
Горел лес у Погорелки. Полицейские задержали зауральца, подозреваемого в поджоге
В дежурную часть межмуниципального отдела полиции сообщили о сгоревшем участке леса у села Погорелка в Шадринском районе.
Провинция.ру 00:46
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости вчера в 21:29
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирус подтвердили у 21 человека
В регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19. Под наблюдением находятся 1 468 человек, из них 43 – в обсерваторе.
RuNews24.ru вчера в 00:35
Политика
NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом
Газета.Ru 00:44
Общество
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой
По данным сайта ала Downdetector, который свидетельствует о сбоях на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск пользователи мобильного приложения Сбербанка начали сообщать о проблемах.
RuNews24.ru вчера в 04:58
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru 31 мая в 09:55
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия вчера в 06:30
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Московский Комсомолец Чита вчера в 00:19
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50