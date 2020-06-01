Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНезависимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
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