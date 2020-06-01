Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Происшествия В районной больнице Прикамья объявлен карантин по коронавирусу Пермь, 2 июня 2020, 07:50 — REGNUM В Октябрьской центральной райбольнице Пермского края в трёх отделениях действует карантин по коронавирусу, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Шоу-бизнес Глюкоза выложила фото после бани Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец. 6

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 114

Общество Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничестве в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников. 33

Общество В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. 26

Авто В КоАП внесли штрафы за брошенный во дворах автохлам Именно поэтому члены комитета Совета Федерации предложили включить в проект нового КоАП России штраф за оставление машины в неположенных местах, который будет составлять от одной до трех тысяч рублей. 229

Происшествия Горел лес у Погорелки. Полицейские задержали зауральца, подозреваемого в поджоге В дежурную часть межмуниципального отдела полиции сообщили о сгоревшем участке леса у села Погорелка в Шадринском районе.

Общество В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. 6

Общество В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой По данным сайта ала Downdetector, который свидетельствует о сбоях на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск пользователи мобильного приложения Сбербанка начали сообщать о проблемах. 227

Общество Кабмин определил правила выплат волонтерам Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты. 180

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 1