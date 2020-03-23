Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНезависимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности. НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.
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с чего всё началось

Владельцы АЗС предупредили о риске спекулятивного роста цен из-за вируса

Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев нескольких независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке бензина, дизеля и других нефтепродуктов на период пандемии коронавируса.
РБК07:00

Подробнее о событии

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

RT на русском10:29

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

РИА Новости09:43

Владельцы АЗС предупредили о возможном росте цен на бензин из-за коронавируса

Forbes07:55

Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за снижения спроса на топливо

ТАСС08:57

В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса

Lenta.ru08:13

В Госдуме назвали спекуляцией предупреждение о росте цен на бензин

Говорит Москва10:37

Владельцы АЗС предупредили о риске спекулятивного роста цен из-за вируса

РБК07:00
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Общество

Только YouTube и Instagram еще не удалили фейки о коронавирусе в РФ

Фейковую информацию о распространении коронавируса в России удалили все СМИ и соцсети, кроме YouTube и Instagram, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.
Интерфакс 10:53
Общество

В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина.
Ведомости 02:18
Происшествия

Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
REGNUM 09:22
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Общество

Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам

Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 07:04
Общество

Разработка российской вакцины от коронавируса прошла первую фазу

Все ресурсы брошены на разработку вакцины, она уже прошла первую фазу.
ТВ Центр 11:05
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Политика

Гражданам СНГ, Абхазии и Южной Осетии не ограничат въезд в Россию

Правительство России постановило, что гражданам из СНГ, Абхазии и Южной Осетии не будут ограничивать въезд в страну.
Газета.Ru 09:16
Космос

Раскрыта тайна космического взрыва 1987 года

МИР 24 20 марта в 09:35
Политика

Помпео прокомментировал слова об ответственности США за коронавирус

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что США несут ответственность за коронавирус, подвергают весь мир риску.
РИА Новости 08:54
Общество

Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание.
РБК 11:07
Общество

Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
RT на русском 09:38
Шоу-бизнес

Успенская потеряла сознание и получила сильные ушибы

WomanHit.ru 10:05
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Армия и оружие

Отправка военных в Италию не повлияет на боевую способность России

РИА Новости 09:03
Политика

На Украине из-за коронавируса ввели режим ЧС в трех областях

Правительство Украины в понедельник приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 11:07
Энергетика

Reuters: Россия планирует увеличить скидку на нефть для Белоруссии

Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии при поставке «черного золота» до 15,7 доллара с тонны, пишет агентство со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
Московский Комсомолец 09:48
Здоровье

О новом инкубационном периоде коронавируса рассказал Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса заявили о продолжительности среднего инкубационного периода коронавируса.
Live24 вчера в 01:54
Футбол

Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину

Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Газета.Ru 09:40
Шоу-бизнес

Софи Тернер упрекнула звезду Marvel из-за отказа уйти в самоизоляцию

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер раскритиковала тех, кто не соблюдает самоизоляцию, связанную с распространением коронавируса.
Газета.Ru 11:09
Политика

Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 11:04
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит 21 марта в 11:16
Армия и оружие

Российские истребители обеспечили безопасность полета Шойгу в Сирию

РБК 11:07
Общество

США решили создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Компания 21 марта в 09:27
Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru 06:14
Общество

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Lenta.ru 10:24
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 09:44
Политика

Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
ТАСС 04:27
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
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