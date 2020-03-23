Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев нескольких независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке бензина, дизеля и других нефтепродуктов на период пандемии коронавируса.

с чего всё началось

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности. НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

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