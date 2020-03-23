Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНезависимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности. НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.
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Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

RT на русском10:29

Независимый топливный союз предупредил о риске роста цен на бензин из-за COVID-19

Говорит Москва07:50

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

РИА Новости09:43

Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за снижения спроса на топливо

ТАСС08:57

В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса

Lenta.ru08:13

Владельцы АЗС сообщили о возможном росте цен на бензин из-за пандемии

Газета.Ru11:27

Владельцы АЗС предупредили о риске спекулятивного роста цен из-за вируса

РБК07:00
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Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
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Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
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У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека

За минувшие сутки в Испании от последствий заражения коронавирусной инфекцией погибли 462 человека.
НТВ 08:13
Финансы

Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Российская газета 07:30
Происшествия

В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.
Грани.ру 09:55
Общество

Россия временно запретила вывоз круп

Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене.
Газета.Ru 09:31
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Футбол

Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 21 марта

Большинство европейских чемпионатов, среди которых пять ведущих лиг, приостановлено из-за пандемии коронавируса.
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Доктор Мясников сравнил российские и итальянские меры против коронавируса

Медик пришел к выводу, что меры, предпринимаемые в России, должны предотвратить «итальянский» сценарий эпидемии.
Взгляд.ру 07:55
Здоровье

Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет

У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
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Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.
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Автоспорт

Этап Формулы-1 в Азербайджане перенесли из-за коронавируса

Этап чемпионата мира Формулы-1 в Азербайджане перенесли на неопределенный срок. Такое решение было приято из-за эпидемии коронавируса.
AutoNews 10:50
Авто

Genesis обновил комплектации седана Genesis G90

Компания Genesis обновила комплектации флагманского седана Genesis G90 2021 модельного года.
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Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Общество

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
Футбол

Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину

Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Газета.Ru 09:40
Финансы

Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%

Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.
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Энергетика

«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.
РИА Новости 10:10
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Пациентка с COVID-19 записала пугающее видео из реанимации

РИА Новости 11:37
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В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
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Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Шоу-бизнес

В Сети показали, как Ким Кардашьян надевает костюм из латекса

На YouTube появилось видео с американской звездой Ким Кардашьян-Уэст, которая пытается надеть облегающий костюм из латекса.
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В Татарстане в лесу обнаружили человеческую голову

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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
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Гаагский суд возобновил судебные слушания по делу МН17

Гаагский суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, которое произошло в 2014 году на востоке Украины.
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СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом

Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
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