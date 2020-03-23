Коронавирус
RT на русскомНезависимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности. НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.
Читать в источнике
Оценить2,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека
За минувшие сутки в Испании от последствий заражения коронавирусной инфекцией погибли 462 человека.
Финансы
Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Происшествия
В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.
Общество
Россия временно запретила вывоз круп
Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Футбол
Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 21 марта
Большинство европейских чемпионатов, среди которых пять ведущих лиг, приостановлено из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Доктор Мясников сравнил российские и итальянские меры против коронавируса
Медик пришел к выводу, что меры, предпринимаемые в России, должны предотвратить «итальянский» сценарий эпидемии.
Здоровье
Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет
У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
Футбол
Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.
Автоспорт
Этап Формулы-1 в Азербайджане перенесли из-за коронавируса
Этап чемпионата мира Формулы-1 в Азербайджане перенесли на неопределенный срок. Такое решение было приято из-за эпидемии коронавируса.
Авто
Genesis обновил комплектации седана Genesis G90
Компания Genesis обновила комплектации флагманского седана Genesis G90 2021 модельного года.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину
Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Финансы
Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%
Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.
Энергетика
«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну
"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.
Здоровье
Пациентка с COVID-19 записала пугающее видео из реанимации
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Ким Кардашьян надевает костюм из латекса
На YouTube появилось видео с американской звездой Ким Кардашьян-Уэст, которая пытается надеть облегающий костюм из латекса.
Происшествия
В Татарстане в лесу обнаружили человеческую голову
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
Гаагский суд возобновил судебные слушания по делу МН17
Гаагский суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, которое произошло в 2014 году на востоке Украины.
Общество
СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.