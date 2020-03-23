Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНезависимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности. НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.
Читать в источнике
Комментировать2,2K

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали предупреждение о риске роста цен на бензин

РИА Новости13:58

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

RT на русском10:29

Владельцы АЗС сообщили о возможном росте цен на бензин из-за пандемии

Газета.Ru11:27

В Госдуме назвали спекуляцией предупреждение о росте цен на бензин

Говорит Москва10:37

Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за снижения спроса на топливо

ТАСС08:57

В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса

Lenta.ru08:13

Владельцы АЗС предупредили о риске спекулятивного роста цен из-за вируса

РБК07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Экономика

Некоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии

Российские власти на полгода освободят от необходимости продлевать лицензию некоторые компании, пишет "Интерфакс" со ссылкой на знакомый с проектом постановления источник.
Газета.Ru 15:44
Общество

Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.
РБК 14:49
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Финансы

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета вчера в 23:00
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Волга-Каспий 09:59
Общество

На Ставрополье нарушившую карантин инфекциониста лишили статуса

В Ставропольском крае врача с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать, нарушив тем самым режим карантина, исключили из списка главных внештатных инфекционистов Министерства здравоохранения края.
RT на русском 13:22
Политика

Четырнадцатый российский военный самолет отправился в Италию

Газета.Ru 13:06
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Футбол

УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 14:03
Спорт

Непомнящий обнулил еще одного китайца на турнире претендентов

Днем ранее Непомнящий «обнулил» еще одного китайца Ван Хао (1-0).
Спорт день за днем 12:25
Общество

Итальянские власти заявили о снижении смертности от коронавируса

21 марта в Италии умерли от коронавируса 793 человека. На сегодняшний день это рекорд смертности в стране.
Известия 13:58
Гаджеты

Складной смартфон Huawei Mate Xs оценили в 200 тысяч рублей

Китайская компания Huawei намерена начать продажи на российском рынке самого дорогого смартфона Huawei Mate Xs.
Rusargument 08:37
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ 14:00
Шоу-бизнес

Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
КП - Пермь 06:55
Спорт

Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Газета.Ru 15:22
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
ТАСС 02:41
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 02:53
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

В России появятся новые дорожные камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
Автоновости дня 01:45
Шоу-бизнес

Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
РИА Новости 14:38
Биатлон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон переходит в биатлон

Livescore.ru вчера в 15:34
Наука

Японские ученые из Университета Осаки представили биоразлагаемый пластик

Хайтек 13:35
Кино

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv 14:10
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса усиливается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Известия 13:14
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 11:53
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Происшествия

В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг

Тела умерших от коронавируса COVID-19 в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, сообщают местные СМИ.
РИА Новости 14:43
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное