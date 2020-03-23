Коронавирус
RT на русскомНезависимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности. НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.
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с чего всё началось
Независимый топливный союз обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации.Аргументы и Факты15:36
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Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Экономика
Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков
Системе потребуется еще 1,4 трлн руб. резервов в 2020 г. и 680 млрд руб. на конец 2021 г. Этот сценарий подразумевает, что по итогам 2020 г. банки выйдут фактически «в ноль», показав 2 млрд руб. убытка, а в 2021 г. – 933 млрд руб. прибыли (до налогов).
Киберспорт
Valve о слухах про новую часть Left 4 Dead: «Это был только рендер-тест для Source 2»
Сотрудник Valve Робин Уолкер заявил, что слухи о новой части Left 4 Dead были ложными.
Экономика
Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России
За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
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На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания
На президентских выборах в Абхазии одержал победу оппозиционер Аслан Бжания.
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В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Политика
США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд
Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.
Здоровье
Сахалинские медики получили допоборудование для борьбы с коронавирусом
В Сахалинскую область поступило медицинское оборудование, которое может понадобиться для диагностики и оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Ким Кардашьян надевает костюм из латекса
На YouTube появилось видео с американской звездой Ким Кардашьян-Уэст, которая пытается надеть облегающий костюм из латекса.
Здоровье
За амурчанами, находящимися на карантине, будут следить мобильные бригады
В Амурской области появятся оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением лицами требований по самоизоляции.
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 9S появился в продаже
Экономика
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«Борщевой набор», состоящий в основном из овощей, подорожал на 128%.
Общество
США вышли на третье место по числу заболевших коронавирусом
Новый Калининград Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса СOVID-19, пишет в воскресенье, 22 марта, РИА Новости.
Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Здоровье
Власти Якутии отказались объявлять карантин из-за коронавируса
Якутск, 24 марта 2020, 03:25 — REGNUM Власти Якутии не намерены на данном этапе вводить карантинные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Общество
Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии
Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
Происшествия
В Углегорском районе в ДТП с водителем без прав погиб человек
23 марта в 13 часов 50 минут 32-летний водитель незарегистрированного Subaru Legacy, не имея права на управление транспортными средствами, двигался в северном направлении по автодороге аэропорт Шахтерск — Бошняково.
Кино
Дракон из «Игры престолов» появился в сериале «Мир Дикого Запада»
Зрители увидят дракона из "Игры престолов" в сериале про восстание роботов из тематического парка развлечений.
Общество
Раньше было море зелени: новосибирцы просят новый сквер на месте проблемного пустыря в тихом центре
Футбол
Рио Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать
Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд высказал точку зрения, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон АПЛ нужно аннулировать даже несмотря на то, что лидирующему Ливерпулю осталось буквально всего два шага до чемпионства.
Авто
«АвтоВАЗ» опроверг информацию о переезде Chevrolet Niva
Еще в конце прошлого года стало известно, что отечественный концерн купил долю в совместном предприятии с «General Motors», получив единоличные права на внедорожник Chevrolet Niva.
Кино
Сценарист «Заклятия 3» заявил, что новый фильм удивит зрителей
Американский кинематографист Дэвид Лесли Джонсон, который написал сценарий к третьей части хоррора "Заклятие", сообщил в Твиттере, что новый фильм удивит зрителей и будет отличаться от первых двух.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
Общество
Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какое мыло лучше всего использовать для мытья рук при защите от коронавируса, пишет РИА Новости.
Политика
Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.