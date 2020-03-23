Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНезависимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности. НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.
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Независимый топливный союз обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации
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