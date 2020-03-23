с чего всё началось

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности. НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

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Экономика Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.

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Политика США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.

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Здоровье Власти Якутии отказались объявлять карантин из-за коронавируса Якутск, 24 марта 2020, 03:25 — REGNUM Власти Якутии не намерены на данном этапе вводить карантинные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Общество Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.

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Футбол Рио Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд высказал точку зрения, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон АПЛ нужно аннулировать даже несмотря на то, что лидирующему Ливерпулю осталось буквально всего два шага до чемпионства.

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Кино Сценарист «Заклятия 3» заявил, что новый фильм удивит зрителей Американский кинематографист Дэвид Лесли Джонсон, который написал сценарий к третьей части хоррора "Заклятие", сообщил в Твиттере, что новый фильм удивит зрителей и будет отличаться от первых двух.

Экономика Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».