Энергетика
MotorPage.RuНезависимые АЗС просят ФАС ограничить оптовые цены на бензин
В качестве решений предлагается усилить контроль за выполнением нормативов продаж бензина и дизтоплива на биржевых торгах в режимах равномерности и регулярности с возможностью их дальнейшего увеличения, а также скорее отменить запрет на импорт бензина и дизтоплива, который действует с 2 июня по 1 октября.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, динамика направлена в сторону их снижения, сообщил журналистам начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.ТАСС24 июля в 11:50
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