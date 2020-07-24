Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, динамика направлена в сторону их снижения, сообщил журналистам начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

с чего всё началось

В качестве решений предлагается усилить контроль за выполнением нормативов продаж бензина и дизтоплива на биржевых торгах в режимах равномерности и регулярности с возможностью их дальнейшего увеличения, а также скорее отменить запрет на импорт бензина и дизтоплива, который действует с 2 июня по 1 октября.

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