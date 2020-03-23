Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНезависимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности. НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.
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Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

RT на русском10:29

Владельцы АЗС сообщили о возможном росте цен на бензин из-за пандемии

Газета.Ru11:27

Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за снижения спроса на топливо

ТАСС08:57

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РИА Новости09:43

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Lenta.ru08:13

Независимый топливный союз предупредил о риске роста цен на бензин из-за COVID-19

Говорит Москва07:50

Владельцы АЗС предупредили о риске спекулятивного роста цен из-за вируса

РБК07:00
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