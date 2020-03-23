Коронавирус
RT на русскомНезависимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности. НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.
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с чего всё началось
Независимый топливный союз обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации.Аргументы и Факты15:36
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Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Здоровье
Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Здоровье
Кожемяко рассказал о заболевших коронавирусом в Приморье
Олег Кожемяко сообщил, что заболевшими являются житель Артём и житель Владивостока.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
Как сообщает РИА Новости, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне глобальной угрозы коронавируса.
Армия и оружие
Новые атомные подводные лодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Для надежности необходимо распределение сил на два стратегических театра военных действий Издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщило о передаче Тихоокеанскому флоту (ТОФ) пяти стратегических ракетоносцев проекта «Борей».
Экономика
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова легла в клинику, чтобы провериться на онкологию
Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
Финансы
Центральный банк России повысил курс доллара и евро
Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме
Футбол
Тренеры клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком сезона
Тренеры клубов Российской премьер-лиги выбрали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу лучшим футболистом России в текущем сезоне, пишут «Известия».
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
По данным официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
Единоборства
Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона
Глава UFC Дана Уайт нашел место, где будет проведен поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Sport24.
Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь
Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Политика
Меланья Трамп сдала тест на коронавирус
Первая леди США Меланья Трамп прошла тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.