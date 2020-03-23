Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНезависимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности. НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.
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с чего всё началось
Независимый топливный союз обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
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Армия и оружие

Новые атомные подводные лодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Для надежности необходимо распределение сил на два стратегических театра военных действий Издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщило о передаче Тихоокеанскому флоту (ТОФ) пяти стратегических ракетоносцев проекта «Борей».
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Capcom опубликовала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil

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В России подскочили продажи презервативов

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GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
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Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

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Первая леди США Меланья Трамп прошла тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
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