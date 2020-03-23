с чего всё началось

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности. НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

Здоровье Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет «Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Энергетика Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

Армия и оружие Новые атомные подводные лодки «Борей» отправят на Дальний Восток Для надежности необходимо распределение сил на два стратегических театра военных действий Издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщило о передаче Тихоокеанскому флоту (ТОФ) пяти стратегических ракетоносцев проекта «Борей».

Экономика В России подскочили продажи презервативов Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

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Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Общество Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат По данным официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.

Экономика Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.

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Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.