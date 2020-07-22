Энергетика

News.ruNews.ruНезависимые АЗС просят ограничить рост оптовых цен на бензин

На рынке мелкооптовые цены практически сравнялись с розничными. Глава РТС Евгений Аркуша направил письмо главе ФАС Игорю Артемьеву. В нём он указывает, что на топливном рынке возникли неравные условия между независимыми АЗС и крупными нефтегазовыми компаниями.
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Независимые АЗС просят ограничить рост оптовых цен на бензин

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Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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