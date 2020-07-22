Энергетика
News.ruНезависимые АЗС просят ограничить рост оптовых цен на бензин
На рынке мелкооптовые цены практически сравнялись с розничными. Глава РТС Евгений Аркуша направил письмо главе ФАС Игорю Артемьеву. В нём он указывает, что на топливном рынке возникли неравные условия между независимыми АЗС и крупными нефтегазовыми компаниями.
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Российский топливный союз обратился в ФАС из-за роста оптовых цен на бензин
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