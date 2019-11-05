Энергетика

РБКРБКНезависимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

РБК01:00

Минэнерго выступило против введения налога на добычу попутного нефтяного газа

ТАСС05 ноября в 10:19

Минэнерго выступило против ввода налога на добычу попутного нефтяного газа

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