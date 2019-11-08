Энергетика
РБКНезависимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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«РИА Новости»: нефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ
Коммерсантъвчера в 22:18
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Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК вчера в 22:00
Происшествия
Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Шереметьево
Коммерсантъ 01:48
Авто
В Сети показали обновлённую Lada Vesta
В социальной сети "ВКонтакте" появились первые фотографии серийной Lada Vesta, пережившей обновление.
SpeedMe 01:26
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня вчера в 06:26
Армия и оружие
В ЛНР назвали невозможным отвод сил при вводе в Нацгвардии в Золотое
Ввод украинской полиции и Нацгвардии на участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое сделает невозможным повторение этого процесса на других участках.
Известия 01:45
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
RT на русском 00:48
Здоровье
Морозовскую больницу подключили к ЕМИАС
Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) начала работать в Морозовской детской городской клинической больнице.
Вечерняя Москва 00:09
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Происшествия
В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо
Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета вчера в 00:55
Технологии
«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления виртуальной АТС
«МегаФон» разработал мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store.
TelecomDaily вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Киану Ривз представил свою возлюбленную
Киану Ривза все считали одиночкой и вечным холостяком, уже и не надеясь увидеть его в компании возлюбленной.
Uznayvse.ru 05 ноября в 06:48
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу
В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.
Вести.Ru вчера в 12:31
Происшествия
В Новороссийске шесть человек пострадали при пожаре на нефтебазе
При пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости вчера в 02:38
Футбол
ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Турнирная таблица группы H после четырёх туров 1. «Эспаньол» — 10 очков 2. «Лудогорец» — 6 3. «Ференцварош» — 5 4. ЦСКА — 1. В двух оставшихся матчах группового этапа ЦСКА 28 ноября на домашнем поле примет «Лудогорец», а 12 декабря на выезде сыграет с «Эспаньолом».
Чемпионат вчера в 17:13
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Технологии
Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
The GEEK 05 ноября в 04:11
Здоровье
Врачи рассказали, как быстро надо действовать в случае инсульта
Человеку, ставшему свидетелем наступившего инсульта, следует постараться запомнить максимально точно время появления страшных симптомов, а также, в какой последовательности они возникли.
Вечерний курьер вчера в 12:28
Общество
Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС вчера в 10:44
Армия и оружие
Российские вертолеты стали ежедневно патрулировать Сирию
Газета.Ru вчера в 21:52
Политика
Рябков считает, что США тянут время, чтобы избавиться от СНВ-3
Соединенные Штаты специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
ТАСС 01:47
Хоккей
Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Аргументы и Факты вчера в 14:37
Происшествия
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования
Труд 06 ноября в 10:20
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае
Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск вчера в 04:37
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru вчера в 08:54
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40