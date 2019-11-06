Энергетика
РБКНезависимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Крупные нефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ
Коммерсантъ07 ноября в 22:18
Инициативу по введению НДПИ на попутный газ «Роснефть» не поддерживает
OilCapital.ru07 ноября в 04:37
«Просто неграмотные». Специалист об инициативе Минфина по нефти
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«Роснефть» не поддерживает инициативу по введению НДПИ на попутный газ
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:36, Вашингтон
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Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Более пяти тысяч билетов на первые поезда в Крым и обратно продали за первые сутки продаж.
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Судя по скетчам новой Kia Optima, размещенным Hyundai Motor на своей странице в Facebook, и представленному 4 ноября Hyundai Grandeur, корейский концерн всерьез вознамерился занять место мирового лидера в области дизайна.
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В Москве скончался Павел Пичугин, известный многим как Паша «Фейсконтроль». Как сообщают пользователи соцсетей, мужчину «подвело» сердце.
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Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
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«Лестер» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии
"Лестер Сити" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
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