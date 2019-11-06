Энергетика
РБКНезависимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Крупные нефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ
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