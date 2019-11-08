Энергетика
РБКНезависимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Общество
Потанин победил в споре с бывшей женой на £6 млрд
По данным Daily Mail, Наталья Потанина добивалась взыскания с экс-мужа £5,8 млрд (примерно $7,43 млрд).
РБК 09:29
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ 10:34
Технологии
Сбербанк создал самый мощный отечественный суперкомпьютер
RT на русском 04:01
Спорт
На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru 10:55
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Кино
Кинокомикс равно кино плюс комикс
За расследование берется полицейский сыщик по фамилии Ростов, которого играет Евгений Цыганов.
Российская газета вчера в 09:25
Общество
Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков
Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
REGNUM 06:29
Шоу-бизнес
Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова
Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.
Актуальные Новости 03:58
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Политика
Трамп пригрозил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы обнародовать стенограмму еще одного телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся до 25 июля.
Телеканал 360° 12:17
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Кино
Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию
Петрозаводск говорит 06:24
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Кино
Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния»
Газета.Ru 03:04
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт 01:28
Политика
Журналист из Польши назвал Макрона «полезным идиотом Кремля»
В своей статье, которая носит название "Макрон - полезный идиот Кремля", он заявляет, что французский лидер призывает членов альянса не надеяться на США, хотя сам не собирается в критической ситуации оказывать им помощь.
Газета.Ru 12:57
Футбол
Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
Аргументы и Факты 09:21
Политика
В ОБСЕ анонсировали отвод сил в Петровском 9 ноября
RT на русском 04:51
Транспорт
Подготовка к запуску МЦД вышла на финишную прямую
Мэр Сергей Собянин, гендиректор РЖД Олег Белозеров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрели ход подготовки к открытию Московских центральных диаметров, сообщает ТАСС.
Molnet.ru 07:46
Армия и оружие
Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.
ТАСС 07:06
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 03:57
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса 05:36