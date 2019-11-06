Энергетика
РБКНезависимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Крупные нефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ
Коммерсантъ07 ноября в 22:18
Инициативу по введению НДПИ на попутный газ «Роснефть» не поддерживает
OilCapital.ru07 ноября в 04:37
«Просто неграмотные». Специалист об инициативе Минфина по нефти
Национальная служба новостейвчера в 13:38
«Роснефть» не поддерживает инициативу по введению НДПИ на попутный газ
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
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Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", сообщает пресс-служба президентского офиса.
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