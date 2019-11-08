Энергетика
КоммерсантъНезависимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
РИА Новости 10:59
Общество
Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков
Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
REGNUM 06:29
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Общество
В Саратов с деловым предложением приехал бизнесмен Роман Абрамович
Российский бизнесмен Роман Абрамович намерен помочь Саратовской области с реализацией масштабного проекта.
Московский Комсомолец 08:56
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня 01:57
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Политика
СМИ сообщили о планах США упразднить пост спецпредставителя по Украине
Пост спецпредставителя США по Украине, который до отставки в сентябре 2019 года занимал Курт Волкер, вероятно, будет упразднен, пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации США.
Взгляд.ру 12:09
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на Гран-при Китая
Российская фигуристка Анна Щербакова чисто выполнила короткую программу на этапе серии Гран-при в Чунцине.
Pravda.Ru 05:57
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Общество
Российских военных закидали камнями в Сирии
News.ru 09:32
Транспорт
На поезда в Крым продано 3,4 тысячи билетов
По всей России было продано 3,4 тыс. билетов в Крым на поезда, которые проследуют по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 13:34
Наука
Употребление кофе уменьшает риск развития рака печени
МедиаПоток 11:17
Авто
Будущее автомобиля Fiat Panda оказалось под угрозой
Тарантас Ньюс 05 ноября в 12:42
Хоккей
Беттмэн рассказал о возможности проведения матчей НХЛ в России
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о возможности проведения матчей в Восточной Европе.
Sport24.ru 13:20
Фигурное катание
Загитова: не представляю свой путь без Тутберидзе
Фигуристка отметила, что Тутберидзе является для нее наставником в спорте и по жизни.
Газета.Ru 12:59
Происшествия
В Москве полицейские задержали похитителей человека
Полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины в дилерском автоцентре на Рублевском шоссе.
Вести.Ru 13:58
Авто
Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata
Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.
CarsWeek.ru вчера в 14:25
Политика
Трамп пригрозил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы обнародовать стенограмму еще одного телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся до 25 июля.
Телеканал 360° 12:17
Космос
Индия поставила новую планетарную цель: Венера
«Главная цель состоит в том, чтобы составить карту венерианской поверхности и недр», - сказал Нигяр Шаджи, ученый ISRO, группе экспертов Venus во время встречи, состоявшейся на этой неделе в Колорадо.
ГЛАС.RU 11:05
Политика
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском 13:53
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Гаджеты
Samsung продолжает демпинговать, снижая цены на популярные смартфоны
Как сообщает источник, компания Samsung снизила цены на новенькие смартфоны Galaxy A50s и Galaxy A30s.
iXBT.com 08:03
Теннис
Теннисистки устроили разборки после матча в Лас-Вегасе
Канадская теннисистка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс устроили потасовку после матча турнира ITF в Лас-Вегасе.
Pravda.Ru 04:57
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Технологии
В России запустили компьютер для испытаний оружия в цифровом режиме
Российские учёные запустили суперкомпьютер, который позволяет создавать и испытывать оружие в цифровом режиме, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:45
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента.
Российская газета вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Вечерняя Москва 06 ноября в 23:42