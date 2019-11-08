Энергетика
РБКНезависимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Общество
Россию пригласят восстанавливать Нотр-Дам
Франция собирается прислать России официальное приглашение, которое касается восстановления собора Парижской Богоматери.
РЕН ТВ вчера в 19:47
Транспорт
Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту
В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 01:45
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Известия 06 ноября в 04:23
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия вчера в 17:47
Хоккей
Овечкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 39-е место по набранным очкам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 02:50
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари", заявил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский, выступая на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:23
Происшествия
Пилота «ИрАэро» отстранили от полетов за передачу штурвала девушке
Известия вчера в 10:04
Кино
Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина»
Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.
РИА Новости вчера в 13:02
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Происшествия
В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ
RT на русском 02:01
Общество
Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Общество
«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи
«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора.
BFM.ru вчера в 20:20
Футбол
Матч «Ахмата» и «Урала» откроет 16-й тур чемпионата России по футболу
Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт вчера в 16:19
Политика
ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:18
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия 02:21
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
В центре Бишкека прогремели три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:04
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Рудковская развеселила поклонников неуклюжими танцами
Музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская насмешила поклонников «зажигательными танцами».
News.ru вчера в 21:20
Армия и оружие
НАТО усилит оборону Северного моря и Ла-Манша
Пять стран Североатлантического альянса решили усилить защиту в проливе Ла- Манш и в южных районах Северного моря.
Аргументы и Факты вчера в 11:00
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Политика
Столтенберг отреагировал на выражение Макрона о «смерти мозга НАТО»
Ранее, отмечает „РИА Новости“, французский лидер Эммануэль Макрон в интервью корреспонденту журнала „The Economist“ заявил, что НАТО полностью утратил организацию внутри альянса, а это можно охарактеризовать как „смерть мозга“.
Южный Федеральный вчера в 20:15