Энергетика

РБКРБКНезависимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Нефтяники решили пожаловаться Путину на идею Минфина ввести новый налог

РБКвчера в 17:48

Путин пока не планирует совещание с нефтяниками по теме налогов и льгот

ТАСС04:46

Нефтяные олигархи собрались жаловаться Путину на идею введения нового налога

ТюменьPRO00:56

Российские олигархи-нефтяники пожалуются Путину на инициативу Минфина ввести новый налог

ЯмалPROвчера в 23:16

Нефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ

ПРАЙМвчера в 16:16

Крупные нефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ

Коммерсантъвчера в 22:18

Минэнерго выступило против ввода налога на добычу попутного нефтяного газа

News.ru05 ноября в 11:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество

Польша оштрафовала по делу о «Северном потоке - 2» одного из инвесторов проекта

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, одного из инвесторов проекта "Северный поток - 2", на 172 млн злот (€40,3 млн) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.
ТАСС 05:03
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Общество

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии

Александр Протасовицкий, друг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.
Газета.Ru 03:59
Политика

В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Происшествия

СК начал проверку после гибели женщины и детей в Саратовской области

РБК 01:21
Транспорт

В МВД предложили ужесточить наказание иностранцев за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел России подготовило ряд новых мер для борьбы с нарушителями правил дорожного движения (ПДД) с иностранными номерами.
Известия 04:02
Политика

В Кремле оценили возможность штрафа для президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
Известия 05:18
Экономика

Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ 06 ноября в 22:26
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Происшествия

Один из пострадавших на нефтебазе в Новороссийске скончался

Один из шестерых пострадавших при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске скончался в больнице.
Москва 24 01:14
Общество

Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым

Началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров через мост в конце декабря 2019 года.
RT на русском 00:48
Общество

Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной

Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Армия и оружие

Турция и Россия начали новое патрулирование в Сирии

Минобороны Турции сообщило о начале третьего совместного с Россией патрулирования на северо-востоке Сирии.
Росбалт 04:45
Происшествия

Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке

Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Культура

Умер автор песен Лещенко и Кобзона

ТВ Центр 02:25
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.
Вокруг ТВ 06 ноября в 05:02
Происшествия

Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией

Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
ТАСС 00:41
Общество

Новомосковск назван одним из самых недружелюбных городов России

MySLO.ru вчера в 14:31
Общество

Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Авто

В Сети рассекретили обновленную Lada Vesta

В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta с вариатором и новым 113-сильным двигателем.
Автоновости дня 01:57
Общество

Минюст не успел выполнить поручение Медведева по пересмотру актов СССР

Министерство юстиции РФ не успевает до 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по подготовке постановления правительства об отмене советских правовых актов.
Известия 01:28
Политика

Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению

Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
Известия 03:23
Общество

21 ноября в Уфе представят проект российского аналога «Википедии»

21 ноября в столице Башкирии покажут российский аналог "Википедии".
Вести.Ru 04:44
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Происшествия

Нижегородский таксист избил пассажира до смерти

Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 70,55 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 13,15 копейки, составив 66,7984 рубля.
РИА Новости вчера в 05:11
Политика

Кремль прокомментировал заявленные Макроном сценарии развития России

В Кремле считают вдумчивым анализ со стороны французского лидера Эммануэля Макрона, рассказавшего о трёх возможных сценариях развития России.
RT на русском 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное