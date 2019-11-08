Энергетика
РБКНезависимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Спорт
Россия вышла в полуфинал Межконтинентального Кубка по пляжному футболу
Inc-news.ru 06 ноября в 12:53
Транспорт
Начались продажи билетов на поезда в Крым
В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Здоровье
Кардиологи рассказали о влиянии смены погоды на сердце
Минздрав Московской области 8 ноября предоставил «Известиям» рекомендации по минимизации влияния погоды на здоровье.
Известия 08:35
Шоу-бизнес
Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Происшествия
Министр строительства Ставрополья арестован
В ведомстве пояснили, что на основании решения суда министра арестовали на период расследования уголовного дела.
Это Кавказ 09:06
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Общество
Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков
Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
REGNUM 06:29
Авто
Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata
Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.
CarsWeek.ru вчера в 14:25
Единоборства
Хабиб назвал дату и место возможного боя с Тони Фергюсоном
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, где и когда он может провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
Sport24.ru 09:55
Общество
Минкомсвязи не поддержало идею о блокировке пользователей мессенджеров
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязи) считают законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты технически нереализуемым и не поддерживают его.
РБК 08:01
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
Коммерсантъ 09:06
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Шоу-бизнес
«Я воду не могла пить»: Михальчик чудом не умерла от анорексии
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как чудом не умерла от анорексии.
Телепрограмма 08:28
Технологии
В Китае начали разработку сетей 6G
Страна Советов on-line 03:45
Политика
Госдеп США может убрать пост спецпредставителя по Украине
Отмечается, что упразднение этой должности будет отображать тот факт, что расследование по импичменту президента США повлияло на политику страны в отношении Украины.
Газета.Ru 09:37
Футбол
«Спартак» и немецкий «Эрцгебирге» стали партнерами
Спартак сможет отдавать Эрцгебирге в аренду своих футболистов.
Советский спорт 09:19
Религия
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Экономика
Курс Bitcoin снова снизился. Когда монета подорожает
В пятницу, 8 ноября, среднерыночный курс Bitcoin опускался до $9200, после чего незначительно вырос.
РБК 02:14
Политика
Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53
Авто
АвтоВАЗ модернизировал конвейер по сборке Lada Granta
Picsnews.net вчера в 09:53
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25