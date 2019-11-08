Энергетика
РБКНезависимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины, о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM 10:24
Общество
В работе «Сбербанк онлайн» произошёл сбой
В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой.
RT на русском 09:11
Политика
В Верховной раде призвали Украину выйти из Минского процесса
Фракция «Голос» в Верховной раде Украины уверена, что Украина должна отказаться от Минских соглашений.
REGNUM 10:24
Происшествия
После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек
Один человек погиб в результате взрыва в бишкекском кафе "Антошка", сообщает 8 ноября издание АКИРrеss со ссылкой на директора центра экстренной медицины Искендера Шаяхметова.
REGNUM 05:18
Футбол
ЦСКА не смог победить «Ференцварош» в Лиге Европы
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на выезде не смог переиграть венгерский «Ференцварош».
Свободная Пресса вчера в 16:55
Общество
Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об «убогом» русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов прокомментировал постановление комиссии ученого совета по академической этике, осудившей его слова об "убогом" русском языке.
РИА Новости 10:40
Политика
Украина обвиняет Польшу в «экономическом геноциде»
Ранее Украина информировала Польшу, что потребность перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.
РЕН ТВ вчера в 20:03
Политика
Трамп рассказал о желании посетить парад 9 мая в Москве
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве, который состоится 9 мая 2020 года.
Газета.Ru 10:24
Происшествия
Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Происшествия
Самолёт из Москвы экстренно сел в Самаре из-за смерти пассажира
Самолёт, выполнявший рейс Москва — Фергана, был вынужден совершить экстренную посадку в Самаре из-за смерти пассажира на борту.
REGNUM 08:27
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Шоу-бизнес
«Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть
В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.
ТВ Центр 09:46
Футбол
Стржалковский подал в отставку с поста главы ВФСО «Динамо»
Стржалковский был избран главой ВФСО "Динамо" осенью 2016 года.
РИА Новости 09:48
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Кино
Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина»
Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.
РИА Новости вчера в 13:02
Наука
Впервые за 20 лет выявлен новый штамм ВИЧ
Суть событий вчера в 03:11
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 вышла для 15 смартфонов Xiaomi и Redmi
Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.
Astera 09:19
Политика
Украинский депутат раскрыл схему «воровства» российского газа
Александр Дубинский, украинский парламентарий, рассказал, как власти страны «воруют» газ России и всю прибыль от его транзита.
Discover24 02:30
Футбол
Федор Смолов: «После чемпионата мира я стал более закрытым человеком»
Спорт-Экспресс 09:18
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Футбол
«Ахмат» и «Урал» откроют 16-й тур РПЛ
Нева Спорт вчера в 18:02
Происшествия
Черкалин объяснил хранение 50 млн долларов служебной необходимостью
Российская газета 08:19
Шоу-бизнес
Тарасов: пусть Бузова покажет заявление
Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.
RT на русском 10:49
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Транспорт
Начались продажи билетов на поезда в Крым
В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Общество
Минюст подготовил документ об отмене правовых актов РСФСР
Минюст РФ подготовил проект постановления правительства об отмене правовых актов РСФСР.
Росбалт 10:46
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с Энвером Лисиным
Челябинск Сегодня 10:08
Футбол
«Спартак» и немецкий «Эрцгебирге» стали партнерами
Спартак сможет отдавать Эрцгебирге в аренду своих футболистов.
Советский спорт 09:19